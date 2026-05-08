WTA Roma 2026, facile esordio per Rybakina. Cocciaretto avanza e si regala la sfida con Swiatek

Il programma di giornata del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia si caratterizza per i match del secondo turno della parte bassa del tabellone. Facile il successo ottenuto dalla numero due del tabellone Rybakina. Una grande Elisabetta Cocciaretto approda con merito al terzo turno e si regala la sfida contro la polacca Iga Swiatek.

Aveva l’esame più difficile tra le big all’esordio e lo supera di slancio. Elena Rybakina, testa di serie numero due, travolge la greca Maria Sakkari 6-4 6-1 in un’ora e sedici minuti. Una straripante Elisabetta Cocciaretto stende Emma Navarro 6-3 6-3 in un’ora e trentadue minuti e si regala la vetrina dei sedicesimi contro Iga Swiatek. Debutto più sofferto del previsto per la polacca. La quarta testa di serie doma l’americana Caty McNally 6-1 6-7(5) 6-3 in due ore e quarantacinque minuti.

La russa Diana Shnaider, testa di serie numero 19, rimonta l’australiana Talia Gibson 5-7 6-1 6-1 in due ore e dieci minuti. La russa Liudmila Samsonova, ventesima favorita del tabellone, supera l’americana Ann Li 6-4 6-3 in un’ora e trentasei minuti. La filippina Alexandra Eala elimina la cinese Xinyu Wang 6-4 6-3 in un’ora e ventisette minuti. L’austriaca Anastasia Potapova, numero 38 WTA, liquida la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero undici, 6-3 6-2 in un’ora e trentanove minuti.

Madison Keys, testa di serie numero 17, ribalta la connazionale Peyton Stearns 4-6 6-4 6-2 in due ore e nove minuti. La giapponese Naomi Osaka, numero quindici del tabellone, doma la tedesca Eva Lys 6-4 4-6 6-3 in poco più di due ore di gioco. Esordio sul velluto per Jessica Pegula. La statunitense, testa di serie numero cinque, piega la turca Zeynep Sonmez 6-4 6-0 in un’ora e quattordici minuti.

La veterana tedesca Laura Siegemund supera la russa Ekaterina Alexandrova, quattordicesima favorita del seeding capitolino, 6-4 6-7(4) 6-1 in due ore e cinquanta minuti. La statunitense Hailey Baptiste, reduce dalla semifinale del torneo di Madrid, rimonta la svizzera Simona Waltert 6-7 (9) 6-4 6-4 in due ore e cinquantanove minuti. La ceca Nikola Bartunkova, numero 94 WTA, regola Tyra Grant 4-6 6-3 6-4 in due ore e sedici minuti.

L’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero sette, domina Noemi Basiletti 6-3 6-1 in un’ora e diciassette minuti. Karolina Pliskova vince la maratona di giornata e batte la romena Jaqueline Cristian 6-7(5) 7-6 (2) 6-4 in tre ore e quindici minuti. In chiusura di giornata la svizzera Rebeka Masarova sorprende la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 25, 4-6 6-4 6-4 in due ore e ventisette minuti.