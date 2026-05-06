Internazionali d'ItaliaTennis
Basiletti fermata dalla pioggia contro Tomljanovic: il punteggio esatto al momento della sospensione
La pioggia si presenta nel corso della terza giornata degli Internazionali d’Italia e finisce per condizionare l’andamento del programma causando la sospensione di alcuni incontri e il rinvio di altri a domani. Noemi Basiletti dovrà quindi attendere per completare il suo storico debutto nel tabellone principale del Foro Italico.
L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, inizia il suo match contro la veterana australiana Ajla Tomljanovic, ripescata in tabellone come lucky loser, con il piglio di chi non ha nulla da perdere, gioca con personalità e, al momento della sospensione, conduce per 5-3.
La classe 2006, numero 427 del ranking WTA, parte forte, opera il break al secondo gioco sfruttando la prima opportunità a propria disposizione e scappa sul 4-0 quando toglie nuovamente il servizio all’esperta avversaria. L’australiana si scuote, prova a reagire e colleziona una serie di tre giochi consecutivi.
La tennista italiana dimostra però di avere carattere, non accusa il colpo e firma il terzo break del suo match per allungare sul 5-3. L’arrivo della pioggia costringe gli organizzatori alla sospensione del gioco e alla successiva decisione di rimandare il match a domani.