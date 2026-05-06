Dove vedere in tv Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini comincia da un giovedì capitolino la sua difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2026. La giocatrice toscana se la vedrà con la francese Leolia Jeanjean, che ha affrontato a inizio anno in United Cup (finì 6-2 6-3 per l’azzurra), al fine soprattutto di rimettere in piedi una stagione finora non semplicissima.

Non semplice, almeno fino a poche settimane fa, tutto quel che riguarda il mondo della numero 1 d’Italia, perlomeno sul lato tennistico e in singolare. Per l’azzurra una sfida che può proiettarla verso un tabellone di durezza importante, perché da quelle parti c’è la belga Elise Mertens, storicamente un termometro della forma di una grande quantità di tenniste. Intanto, però, da qualche parte bisogna iniziare: e questo può essere, una volta tanto, un debutto quasi ideale.

Il match tra Matteo Berrettini e Alexei Popyrin sarà il primo sul Campo Centrale, alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e SuperTennis (in chiaro e 212 Sky, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA PAOLINI-JEANJEAN ROMA 2026

Giovedì 7 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Popyrin (AUS)-Berrettini (ITA) – 1° turno ATP

NP Ore 13:00 Paolini (ITA) [9]-Jeanjean (FRA) [Q] – 2° turno WTA – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e SuperTennis (in chiaro e 212 Sky

A seguire Gauff (USA) [3]-Putintseva (KAZ) o Valentova (CZE) – 2° turno WTA

Sessione serale

Ore 19:00 Sonego (ITA)-Buse (PER) – 1° turno ATP

A seguire Sabalenka [1]-Krejcikova (CZE) – 2° turno WTA

PROGRAMMA BERRETTINI-POPYRIN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (in chiaro e 212 Sky)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport