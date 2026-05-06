WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro

Debutto vincente per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Roma: sulla terra battuta capitolina l’azzurra, numero 41 del mondo e 2 d’Italia, regola la qualificata austriaca Sinja Kraus, numero 103 del ranking, con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco ed al secondo turno affronterà la statunitense Emma Navarro, testa di serie numero 28.

Nel primo set l’azzurra finisce sotto 0-40 in apertura ed alla terza occasione cede la battuta in avvio. Cocciaretto però reagisce subito e sale in cattedra: con un parziale di 16 punti a 6 infila quattro game consecutivi e vola sul 4-1 non pesante, togliendo il servizio all’avversaria a quindici nel secondo gioco ed a trenta nel quarto. L’austriaca resta in scia fino al 2-4, ma poi l’azzurra vince otto dei successivi nove punti giocati e con un break a zero nell’ottavo game porta a casa il set sul 6-2.

Nella seconda frazione l’avvio è identico a quello del primo set: break Kraus in apertura ed immediato controbreak Cocciaretto. Nel terzo game l’azzurra cancella un break point sul 30-40 e si salva ai vantaggi, poi nel sesto gioco è Kraus a cancellare una palla break ai vantaggi. Nel settimo game Cocciaretto risale dal 15-40 ma infila quattro punti consecutivi e si porta sul 4-3, ripetendo la rimonta tale e quale nel nono gioco, quando va sul 5-4. Dal pericolo scampato al successo: nel decimo game l’azzurra non sfrutta cinque match point in risposta, ma alla sesta occasione chiude i conti sul 6-4.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 69 punti contro i 53 dell’austriaca, sfruttando 5 delle 12 palle break avute a disposizione e cancellandone 7 delle 9 concesse all’avversaria. Cocciaretto fa meglio di Kraus in termini di resa sia con la prima di servizio, 66%-53%, che con la seconda, 56%-38%.