WNBA: Costanza Verona tagliata dalle Dallas Wings assieme ad altre cinque giocatrici

Costanza Verona non giocherà in WNBA con la maglia delle Dallas Wings. La franchigia texana, infatti, ha comunicato il taglio sia di lei che di altre cinque giocatrici al termine della prima partita prestagionale da parte delle Wings, disputata contro le Las Vegas Aces e vinta per 101-84.

Soli 4′ giocati da Verona in quel contesto, con 4 tiri tentati e sbagliati ed una palla rubata. E, sempre nella fattispecie, sono state tagliate altre cinque giocatrici: Rayah Marshall, Dulcy Fankam Mendjiadeu, Amy Okonkwo, Grace Berger, Lindsay Allen.

Nel confronto citato, chiaramente ha brillato il solito quintetto base quattro giocatrici su cinque in doppia cifra e una forma già molto ben chiara che si vede sull’asse Paige Bueckers-Azzi Fudd (per non parlare di numerose altre variabili favorevoli alle Wings).

In casa Italia, dunque, resta la sola Cecilia Zandalasini a conservare il suo posto in WNBA alle Golden State Valkyries. Verona era stata ingaggiata dalle Wings con un training camp contract lo scorso 12 aprile; nel frattempo anche le Atlanta Dream avevano annunciato la rinuncia ai diritti su Matilde Villa.