L’Italia batte anche la Nuova Zelanda e avvicina la qualificazione ai Mondiali

Si avvicina sempre di più il Mondiale 2026 per l’Italia. Le azzurre vincono anche la seconda partita nel torneo di qualificazione che si sta svolgendo a Porto Rico, battendo la Nuova Zelanda per 74-51. Era una partita fondamentale per la squadra di Capobianco, che resta imbattuta e si prepara a vivere nel migliore dei modi le partite con Stati Uniti e Spagna, che sono in programma sabato e domenica. La qualificazione è davvero molto vicina per l’Italia, che finora ha fatto il suo dovere e che dovrà poi ancora affrontare nell’ultima partita il Senegal, battuto anche quest’oggi nettamente dalle spagnole.

Cecilia Zandalasini è la miglior marcatrice delle azzurre con 18 punti, ma importantissimo anche il contributo di Lorela Cubaj, che mette a referto 14 punti con un eccellente 6/6 dal campo. In doppia cifra chiude anche Francesca Pasa, che mette a referto 10 punti. Un po’ di preoccupazione per l’infortunio muscolare di Francesca Pan, che spera di recuperare con il giorno di riposo. Per la Nuova Zelanda nessuna giocatrice riesce a raggiungere la doppia cifra e la migliore è Tegan Graham con 9 punti.

Proprio come con Porto Rico, anche stavolta l’Italia parte subito con il piede sull’acceleratore e scappa via sul 10-2. Cubaj fa la differenza sotto i tabelloni e soprattutto si mette in proprio Zandalasini, che firma il +13 per l’Italia (22-9). L’Italia è in pieno controllo e chiude i primi dieci minuti avanti di quattordici punti (26-12).

Subito Andrè firma due punti, ma si apre poi un parziale di 6-0 in favore delle neozelandesi con Dalton che firma il -10 (28-18). Graham porta le nostre avversarie anche sul -7, ma ci pensano prima Zandalasini e poi a Madera a ridare un po’ di allungo alla squadra azzurra. L’Italia si inceppa in attacco e non chiude bene il secondo quarto, anche se è in vantaggio all’intervallo per 38-30.

Il rientro dalla pausa lunga è davvero pessimo per le azzurre e la Nuova Zelanda ne approfitta subito, arrivando anche a toccare il -2 dopo il gioco da tre punti di Tofaeono (38-36). Quattro punti di fila di Cubaj sono vitali e poi arriva anche la tripla di Spreafico che riporta un po’ di entusiasmo nell’attacco azzurro. Il parziale prosegue e Zandalasini riporta l’Italia sopra la doppia cifra di vantaggio (47-36). Sempre Cecilia va a completare un gioco da quattro punti ed il finale di quarto è molto azzurro, con l’ultimo squillo di Santucci per il 59-44 con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

L’Italia non trova la via del canestro per quattro minuti, ma concede solamente quattro punti alla Nuova Zelanda. La scossa viene data ancora da Cubaj e poi i canestri di Pasa e Keys permettono davvero alla squadra azzurra di allungare definitivamente a tre minuti dalla fine (66-48). Finisce 74-51 per l’Italia, che centra la seconda vittoria e vede il Mondiale sempre più vicino.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

NUOVA ZELANDA – ITALIA 51-74 (12-26, 18-12, 14-21, 7-15)

Nuova Zelanda: Shearer 8, Hokianga 2, Rogers, Graham 9, Strawbridge 6, Robati 4, Pizzey, Tofaeono 8, Kirisome 3, Dalton 6, Rogers 3, Whittaker 2

Italia: Keys 3, Pasa 10, Verona 7, Zandalasini 18, Pan, Cubaj 14, Madera 7, Santucci 4, Fassina, Andrè 5, Spreafico 6, Kacerik