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Basket, l’Olympiacos batte ancora l’AS Monaco e stacca il pass per la Final Four di Eurolega. L’Hapoel Tel Aviv accorcia sul Real Madrid
Un’altra grande serata di Eurolega quella odierna, con due partite andate in scena per le gare-3 dei playoff 2026: andiamo a scoprire insieme come sono andate, in attesa delle altre sfide in programma domani (Zalgiris Kaunas-Fenerbahce Istanbul e Panathinaikos Atene-Valencia).
HAPOEL TEL AVIV-REAL MADRID 76-69 (Real Madrid avanti 2-1 nella serie)
L’Hapoel Tel Aviv batte un colpo e piega la resistenza del Real Madrid vincendo per 76-69 e accorciando sul 2-1 nella serie che si allunga almeno alla prossima gara-4, con i Blancos che non sono riusciti a sfruttare il primo ‘match-point’ a disposizione. La squadra di Sergio Scariolo inizia benissimo con un break di 0-7 in apertura, con l’Hapoel che prende le misure e pareggia (10-10) prima di subire una nuova iniziativa degli spagnoli per il 18-21 alla prima sirena. Nel secondo quarto il Real continua ad imporre il proprio ritmo e aggancia anche la doppia cifra di vantaggio (23-23), con gli israeliani che reagiscono ancora e mettono la freccia (34-33) prima della tripla di Mario Hezonja che chiude il primo tempo (34-36). Ripresa che si apre con un parziale dell’Hapoel fino al +12 (52-40), con il Real che accusa il colpo e si trova ad inseguire di nove lunghezze dopo 30’ (55-46). Nella frazione conclusiva gli iberici tentano di riaprire la sfida per provare a ribaltare l’inerzia e risalgono fino al -4 (65-61), ma l’Hapoel mantiene i nervi saldi nei minuti finali e si aggiudica il match per 76-69 per riaprire così la contesa: tra 48 ore ci sarà gara-4, con il Real che proverà a chiudere i conti mentre i biancorossi cercheranno di forzare gara-5.
TOP SCORER
Hapoel Tel Aviv: Oturu 19, Bryant 11, Jones 10
Real Madrid: Campazzo 23, Garuba e Maledon 13
AS MONACO-OLYMPIACOS PIREO (Olympiacos vince la serie 3-0)
L’Olympiacos Pireo non lascia scampo all’AS Monaco facendo saltare il fattore campo col punteggio di 82-105, completa così lo sweep (3-0) ed è la prima qualificata alla Final Four in programma a fine maggio all’OAKA di Atene – casa dei ‘cugini’ del Panathinaikos. I monegaschi spalle al muro provano a sfruttare il tifo amico con un parziale di 7-3in avvio, con l’Olympiacos che inizia a carburare e grazie ad un contro-parziale di 7-0 si porta avanti accarezzando anche i dieci punti di vantaggio al termine del primo quarto (17-26). Gli ellenici innestano le marce alte nella frazione seguente e scappano fino al +18 (20-38), con Monaco che sprofonda senza riuscire a contenere l’offensiva ospite incidendo poco nell’altra metà campo: all’intervallo lungo l’Olympiacos conduce agevolmente 40-61. Al rientro dagli spogliatoi il canovaccio della partita rimane invariato, con la squadra greca ad incrementare il margine fino al +27 (51-78) e i monegaschi che provano a rosicchiare qualche punto: alla terza sirena il punteggio recita 64-82, con i bianconeri di Atene che negli ultimi 10’ possono permettersi di giocare con il cronometro sfondando anche quota cento punti (80-101) fino al 82-105 con cui eliminano l’AS Monaco e accedono così alla semifinale della massima competizione continentale per club.
TOP SCORER
Monaco: Strazel 21, Blossomgame 19, James 16
Olympiacos: Fournier 22, Peters 18, Walkup 14