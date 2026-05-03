Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Olimpia Milano in Serie A. Brescia ko a Tortona, Sassari retrocede in A2

Penultima giornata di regular season 2025-2026 per la Serie A di basket disputata interamente quest’oggi, con tutte e sette le partite completate da pochi minuti: andiamo a fare un breve reca di quanto accaduto sui parquet del Belpaese.

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’-NUTRIBULLET TREVISO 72-80

La Nutribullet Treviso fa la voce grossa contro l’Acqua San Bernardo Cantù e vince per 72-80 agganciando i canturini proprio a 18 punti e centrando così la salvezza. La Nutribullet prova ad imporre subito il proprio ritmo (15-21), con Cantù che reagisce nel quarto successivo rimanendo in scia agli avversari prima di rientrare negli spogliatoi (37-38). Nella ripresa l’Acqua San Bernardo aumenta l’intensità e trova un piccolo allungo per il +5 con cui si va all’ultima pausa breve del match (56-51). Nella frazione conclusiva Cantù accarezza anche la doppia cifra di vantaggio (64-55), ma la Nutribullet non molla e tira fuori l’orgoglio nel finale con un break di 8-0 per il 72-80 finale con cui esulta in trasferta per un successo che certifica anche la permanenza in Serie A.

TOP SCORER

Cantù: Moraschini 15, Fevrier 11, Bortolani 9

Treviso: Croswell 20, Pinkins 15, Weber 13

VANOLI CREMONA-UMANA REYER VENEZIA 88-111

Larga vittoria esterna per l’Umana Reyer Venezia sul campo della Vanoli Cremona per 88-111, con gli oro-granata che rimangono in quarta posizione dietro al trio composto da Virtus Bologna, Brescia e Olimpia Milano. Primo quarto subito dal punteggio elevato (34-33), con l’Umana che nel secondo parziale iniziare a trovare maggiore fluidità in attacco e mantiene un possesso pieno di margine all’intervallo lungo (53-56). Nel terzo quarto la Reyer innesta le marce alte e scappa letteralmente, aggiornando costantemente il massimo vantaggio senza concedere possibilità di replica: la Vanoli accusa il colpo e insegue a -14 dopo 30’ (63-77), con l’Umana che non alza il piede dall’acceleratore e continua a macinare gioco e punti fino al 88-111 con cui fa saltare il fattore campo a Cremona grazie ad una ripresa da 10-21 di parziale interno.

TOP SCORER

Cremona: Battle 21, Willis 17, Durham 15

Venezia: Cole 22, Candi 17, Horton 13

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PALLACANESTRO TRIESTE 86-78

Successo casalingo per l’Olimpia Milano che piega la resistenza di una mai doma Pallacanestro Trieste per 86-78 e consolida il terzo posto a +2 sull’Umana Reyer Venezia assicurandosi il fattore campo favorevole nei playoff (almeno per il primo turno). Partita equilibrata nel primo quarto (18-16), con l’EA7 Emporio Armani che nella frazione seguente fa valere la maggiore esperienza e soprattutto il roster più profondo (33-21) prima di subire la reazione degli ospiti prima della pausa lunga (46-38). Ripresa che si apre ancora con una fiammata dell’Olimpia che sfonda abbondantemente la doppia cifra di vantaggio (59-42 e +17), con i giuliani che accusano il colpo e scivolano addirittura a -21 alla terza sirena (67-46). I meneghini possono quindi permettersi di giocare con il cronometro nei 10’ conclusivi, con Trieste che cerca comunque di rendere meno pesante il passivo e chiude sconfitta col punteggio di 86-78.

TOP SCORER

Milano: Shields 20, Bolmaro 15, Ellis 10

Trieste: Ramsey 20, Ross 14, Uthoff 13

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GUERRI NAPOLI 91-80

L’Unahotels Reggio Emilia esulta al PalaBigi per la vittoria contro la Guerri Napoli per 91-80, con entrambe le squadre che non avevano più nulla da chiedere alla propria classifica visto che gli emiliani sono già certi dei playoff mentre i partenopei sono a distanza dalla zona ‘calda’. Buona l’uscita dai blocchi della Reggiana (23-17), con Napoli che prende prontamente le misure e mette la freccia sul finire di primo quarto (24-26). Nella seconda frazione la Guerri si ritrova i padroni di casa attaccati, ma Bolton e compagni non si scompongono e conservano il +6 alla seconda sirena (42-48). Nella ripresa l’Unahotels alza le percentuali realizzative e riesce ad operare il sorpasso (60-54), con la Guerri che non arretra di un centimetro ed impatta nel punteggio dopo 30’ (63-63). Nei dieci minuti finali Reggio Emilia dà fondo alle energie rimaste e trova l’allungo decisivo mentre Napoli non riesce più a replicare: finisce 91-80, con i biancorossi certi del sesto posto che vale appunto la post-season.

TOP SCORER

Reggio Emilia: Barford 16, Caupain 15, Echenique, Thor e Rossato 12

Napoli: Bolton 16, Mitrou-Long e Totè 12

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 73-80

Blitz fuori casa della Virtus Bologna per confermarsi in vetta alla classifica e condannare la Dinamo Sassari alla retrocessione in A2 complice il ko odierno per 73-80 e la vittoria di Treviso a Cantù. Il Banco di Sardegna prova comunque a mettere in difficoltà i campioni d’Italia nella prima frazione, con la Virtus che soffre le giocate dei sardi e si trova avanti di un solo punto dopo 10’ (13-14). Nel secondo quarto la Dinamo prosegue il trend positivo e rimane davanti nel punteggio, con Bologna che insegue a sette lunghezze prima di rientrare negli spogliatoi (37-30). La sfida cambia volto nella ripresa per merito dei bolognesi, che possono contare nuovamente sull’apporto di capitan Alessandro Pajola dopo le settimane fermo ai box: alla terza sirena Virtus avanti 52-60, con la Dinamo che non vuole comunque mollare e cerca di tenere la partita aperta fino alla sirena finale dove però deve cedere 73-80 e spegnere così le speranze di rimanere nella massima categoria.

TOP SCORER

Sassari: Macon 15, McGlynn 13, Buie 9

Virtus Bologna: S. Niang 16, Pajola 12, Diouf e Dos Santos 11

BERTRAM DERTHONA TORTONA-GERMANI BRESCIA 88-80

La Bertram Derthona Tortona sorprende la Germani Brescia e trova la sedicesima vittoria stagionale col punteggio di 88-80. La Leonessa parte meglio e riesce a bucare la difesa piemontese, con Tortona che rosicchia qualche punto al termine del primo quarto (18-22). Nel secondo parziale Brescia continua ad attaccare meglio nella metà campo offensiva, ma Tortona spinta dal supporto del pubblico amico ricuce lo strappo e pareggia i conti dopo 20’ (38-38). Gli uomini di Mario Fioretti escono meglio dagli spogliatoi e mettono la freccia (45-41), con la Germani che sembra accusare un calo e deve subire l’iniziativa piemontese (61-56). Nella frazione conclusiva la Bertram prende il largo e non si gira più, con Brescia che fatica ma cerca comunque di onorare l’impegno fino al 88-80 con cui Tortona esulta per il successo mentre la squadra di coach Matteo Cotelli viene agganciata in classifica dall’Olimpia Milano a quota 40 punti.

TOP SCORER

Tortona: Baldasso 18, Gorham 16, Hubb 12

Brescia: Burnell e Ivanovic 17, Bilan 14

APU OLD WILD WEST UDINE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 69-76

La Dolomiti Energia Trentino batte un colpo contro l’APU Old Wild West Udine per 69-76 e ritrova una vittoria a oltre un mese di distanza dall’ultima. Partenza bruciante dell’Aquila con un parziale di 2-13, con l’APU che sembra essere rimasta negli spogliatoi e si ritrova subito ad inseguire oltre i dieci punti di margine (15-27). Nel secondo quarto Udine ritrova i punti di Bendzius e Dawkins e risale la china fino al pari (33-33), con i friulani che conservano una sola lunghezza al secondo stop (44-43). La Dolomiti Energia si rifà sotto nel terzo parziale con un break di 9-0 (54-59), con l’APU che non vuole far scappare gli avversari alla terza sirena (59-66). Trento sembra avere ancora energie per rispondere ai colpi dei padroni di casa, con Udine che prova a tenere la partita aperta fino alla fine dove però Trento non si scompone e si aggiudica il match col punteggio di 69-76.

TOP SCOER

Udine: Bendzius 16, Dawkins 15, Christon 13

Trento: Stewart 15, Bayehe e Jakimovski 12