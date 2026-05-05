Basket: Serie A, le combinazioni in vista dell’ultima giornata

Ultima giornata in arrivo in Serie A, e domenica si conosceranno tutti i verdetti nei playoff, considerando che per la zona retrocessione è tutto già deciso con la discesa della Dinamo Sassari (in attesa di un’estate che senz’altro sarà molto movimentata e non solo sul mercato).

Di seguito riportiamo la composizione dell’ultimo turno di questa stagione regolare:

Treviso-Reggio Emilia

Virtus Bologna-Varese

Trieste-Cremona

Napoli-Udine

Brescia-Sassari

Venezia-Tortona

Trento-Milano

La classifica, invece, è quella che segue:

1 Virtus Bologna 44

2 Brescia, Milano 40

4 Venezia 38

5 Tortona 32

6 Reggio Emilia 30

7 Trieste 26

8 Varese 24

9 Trento 22

10 Udine, Cremona, Napoli 20

13 Treviso, Cantù 18

15 Sassari 14

Ignorando per ora le posizioni dalla 10 alla 15, perché in chiave playoff non hanno più ragion d’essere, restiamo sulle prime nove. Facile il conto sulla prima: Bologna è già prima, perciò avrà sempre il fattore campo nei playoff.

In seconda posizione la questione è come segue: Brescia è seconda in ogni caso se vince, è alla peggio terza se perde e Milano vince. L’Olimpia è seconda solo in caso di vittoria, terza in tutti gli altri casi. Venezia, invece, ha già il quarto posto assicurato.

Capitolo quinto posto: se Reggio Emilia vincesse a Treviso e Tortona perdesse a Venezia, ci sarebbe il sorpasso da parte della Una Hotels nei confronti della Bertram. Ancora, settimo posto: se Trieste perdesse e Varese vincesse, avremmo una Openjobmetis che andrebbe al settimo posto spingendo i giuliani all’ottavo. Ma non è finita qui: se Varese dovesse perdere a Bologna e Trento vincere su Milano, sarebbe la Dolomiti Energia ad escludere il club stellato dai playoff.