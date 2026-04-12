Basket femminile: Costanza Verona in WNBA con le Dallas Wings!

Costanza Verona è ufficialmente una giocatrice delle Dallas Wings. La play della Nazionale italiana e del Famila Schio giocherà nella stagione WNBA 2026 con la stessa maglia di Paige Bueckers, la prima scelta assoluta al draft 2025 (senza dimenticare che la franchigia ha anche la prima scelta del 2026, tuttora un affare ancora da chiarire). La classe 1999 palermitana si unirà alla preparazione delle Wings alla conclusione della finale scudetto tra Schio e Umana Reyer Venezia, le cui date dipenderanno da quanto accadrà alle orogranata nelle Final Six di Eurolega.

Nel momento in cui scenderà in campo, Verona diventerà la nona italiana in grado di calcare i parquet WNBA dopo Cata Pollini (Houston Comets), Susanna Bonfiglio (Phoenix Mercury), Francesca Zara (Seattle Storm), Raffaella Masciadri (Los Angeles Sparks), Laura “Chicca” Macchi (Los Angeles Sparks), Kathrin Ress (Minnesota Lynx), Cecilia Zandalasini (Minnesota Lynx, Golden State Valkyries), Lorela Cubaj (New York Liberty, Atlanta Dream).

Le Dallas Wings nascono nel 2016 come evoluzione di quelle che erano le Detroit Shock (1998-2009) e le Tulsa Shock (2010-2015). In particolare, le Shock hanno vinto i titoli WNBA 2003, 2006 e 2008, tutti sotto la guida dell’ex leggenda dei Detroit Pistons Bill Laimbeer. Le attuali Wings hanno raggiunto al massimo il secondo turno dei playoff nel 2023, ma le ultime due stagioni sono andate male: 9-31 nel 2024 e 10-34 nel 2025 (quest’ultimo dato non ha impedito a Paige Bueckers di essere nominata Rookie of the Year). A seguito dei risultati, Chris Koclanes è stato sollevato dal ruolo di capo allenatore e al suo posto è stato chiamato l’ex South Florida Josè Fernandez, che vi ha allenato per un quarto di secolo (2000-2025).

A roster, nelle Wings, ci sono tra le altre Yueru Li, Arike Ogunbowale, Jessica Shepard e Alanna Smith. L’approdo di Verona è stato annunciato contestualmente alle firme di Amy Okonkwo (già a Dallas nel 2025), Shyanne Sellers (già alle Golden State Valkyries nel 2025) e Fankam Mendjiadeu (già alle Seattle Storm nelle annate 2023 e 2024 prima di costruirsi una carriera in Europa, con ultima stagione alla Stella Rossa).