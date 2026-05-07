WNBA: Costanza Verona, cambia di nuovo tutto e resta con le Dallas Wings

Costanza Verona, nel giro di ventiquattr’ore, passa dal non essere più una giocatrice WNBA al tornare a esserlo. La playmaker siciliana già in forza al Famila Schio, infatti, resterà alle Dallas Wings. Ieri il taglio dalla squadra, oggi, invece, la firma di un Developmental Player Contract.

Si tratta, in buona sostanza, di un tipo di contratto nuovo e molto particolare, che nasce dal desiderio della lega di introdurre due nuovi posti a roster che siano dedicati allo sviluppo. In questa fattispecie si percepiscono, per l’intera durata dell’accordo, 750 dollari a settimana quando la giocatrice non è attiva più 6000 dollari per ogni partita di regular season in cui sarà a referto.

Altro dettaglio: le franchigie possono attivare le giocatrici di questo genere, e dunque anche le Wings con Verona devono fare così, solo 12 volte all’anno per un totale combinato di 24 su due anni. Non è l’unica, l’italiana, ad avere questa chance, toccata a Dallas anche a Dulcy Fankam Mendjiadeu.

Ritornano dunque a essere due le italiane in WNBA. Oltre a Costanza Verona, infatti, c’è anche Cecilia Zandalasini, che è punto fermo delle Golden State Valkyries nella stagione che andrà a cominciare nella notte italiana tra sabato 8 e domenica 9 maggio.