Basket, Zalgiris e Valencia vincono gara-3 nei Playoff di Eurolega e riaprono la serie

Mercoledì di fortissime emozioni nei Playoff di Eurolega. Zalgiris e Valencia riescono a vincere gara-3 e riaprono le loro rispettive serie contro Fenerbahce e Panathinaikos. Tra quarantotto ore ci sarà la quarta partita, con i lituani che proveranno a sfruttare ancora il fattore campo, mentre gli spagnoli cercheranno un’altra impresa ad Atene.

Sembrava una serie pronta a finire dopo un primo quarto dominato e in pieno contro per il Fenerbahce (12-25), ma lo Zalgiris è riuscito a ribaltare l’inerzia del match e con un ottimo finale vincere 81-78. Decisivi gli ultimi due minuti, con le due squadre arrivate sul 74 pari, con lo Zalgiris decisamente più concreto e con un Fenerbahce che ha pagato alcune palle perse. Negli ultimi secondi Baldwin ci ha provato ancora, ma la rimonta era davvero impossibile. Strepitosa prestazione di Azuolas Tubelis, che mette a referto 24 punti, ma anche di Sylvain Francisco con 12 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Al Fenerbahce non sono bastati i 16 punti di Wade Baldwin.

Finale palpitante anche tra Panathinaikos e Valencia in una serie dove ci sono solo vittorie esterne. Il colpo questa è degli spagnoli, che vincono 91-87, resistendo all’assalto finale dei greci, che hanno avuto per più volte la possibilità anche di pareggiare l’incontro, trovandosi anche sul -16 nell’ultimo quarto. Rogkavopoulos ha mancato per due volte la tripla del pareggio, con il Valencia che ha sofferto e resistito, trascinato da Brancou Badio e Jean Montero, entrambi con 16 punti. Da segnalare anche l’espulsione di entrambi gli allenatori, Atamana e Martinez, in una serie che si conferma caldissima anche fuori dal campo.

RISULTATI E TABELLINI PLAYOFF EUROLEGA 2026 (6 MAGGIO)

ZALGIRIS KAUNAS – FENERBAHCE 81-78 (12-25, 23-17, 22-20, 24-16)

Zalgiris: Williams-Goss 18, Wright 11, Francisco 12, Brazdekelis, Giedraitis, Tubelis 26, Lo 2, Sleva 2, Birutis, Butkevicius 3, Sirvydis, Ulanovas 7

Fenerbahce: Baldwin 16, Melli 4, Horton Tucker 15, Boston Jr, De Colo 7, Biberovic 10, Bitim, Jantunen 4, Hall 14, Silva 2, Colson 2, Birch 4

PANATHINAIKOS – VALENCIA 87-91 (18-24, 21-28, 27-23, 21-16)

Panathinaikos: Shorts 17, Kalaitzakis, Osman 10, Hayes-Davis 15, Rogkavopoulos 16, Grant 4, Nunn 13, Lessort 4, Faried 4, Grigonis, Hernangomez 4, Mitoglou

Valencia: Badio 16, Taylor 14, Puerto 8, Reuvers 4, Pradilla, De Larrea 6, Key 4, Montero 16, Sako 3, Thompson 12, Costello 8, Nogues