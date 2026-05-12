WEC, una penalità nega il successo alla Ferrari n. 21 in GT

Una penalità nel finale ha negato alla Ferrari 296 GT3 EVO n. 21 VISTA AF Corse il successo nella seconda prova del FIA World Endurance Championship. Alessio Rovera, primo sotto la bandiera a scacchi, è stato penalizzato con 5 secondi da aggiungere al tempo dell’evento per aver commesso un unsafe-release ai box nei confronti della McLaren n. 10 Garage 59.

L’italiano, iscritto con François Heriau e Simon Mann, ha quindi ceduto il successo all’auto inglese, in azione con Antares Au/Tom Fleming/Marvin Kirchhöfer, protagonisti in positivo anche in quel di Imola nella prima sfida del 2026.

Rovera ha commentato: ““La direzione gara ci ha penalizzato, secondo me era una ripartenza al limit, ma le auto non erano appaiate. Purtroppo abbiamo perso tanti punti che potevano essere utili. Ci mancava velocità di punta, ho cercato di gestire il più possibile il ritorno della McLaren. Vediamo a Le Mans come andrà”.

La classe LMGT3, dopo due prove, è capitanata dalla Porsche n. 92 Manthey di Richard Lietz/Riccardo Pera/Yasser Shahin. L’equipaggio ha ottenuto il terzo posto a Imola ed a Spa, gli unici a riuscire ad entrare due volte in Top3 tra Italia e Belgio.