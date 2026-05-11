WEC, Ford Racing si prepara per il 2027. Primi test ad agosto

Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Racing, ha parlato ai media presenti a Spa-Francorchamps, tra cui OA Sport, in merito al programma Hypercar che entrerà nel vivo il prossimo anno. L’auto è pronta per debuttare entro la fine dell’estate, il prototipo che avrà telaio ORECA come accaduto per le LMDh di Acura ed Alpine correrà la prossima edizione del FIA WEC ed ovviamente la 24h Le Mans.

Il responsabile del marchio statunitense ha dichiarato: “Ad agosto inizieremo i test, abbiamo già scelto una serie di piste e la prima sarà il Paul Ricard. Prima svelerermo qualche foto spia, la vettura verrà svelata in un secondo momento che dobbiamo ancora confermare”.

Il programma sarà esclusivamente concentrato sul FIA World Endurance Championship per la stagione 2027. L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la serie americana riservata alle GT ed ai prototipi, resta all’orizzonte, ma non è la priorità al momento. Il direttore di Ford Racing ha infatti spiegato la già significativa presenza del brand in North America tra IMSA WTSC (GTD PRO), IMSA Michelin Pilot Challenge e Ford Mustang Challenge.

Non poteva mancare una parentesi in merito ai piloti: “Non presenteremo la macchina a Le Mans, ma avremo altri dettagli importanti. Siamo vicini all’accordo con alcuni piloti. Certamente non avremo una terza auto in pista per ora, sarebbe troppo impegnativo”.

Attualmente sono coinvolti l’ex pilota F1 Logan Sargeant, Seb Priaulx e Mike Rockenfeller. Il primo corre nel FIA WEC in LMGT3 ed in IMSA WTSC in LMP2, mentre gli altri sono coinvolti nell’European Le Mans Series sempre in classe LMP2. Il primo citato ci ha confermato che è già iniziato il lavoro di test al simulatore, presto anche l’auto reale sarà portata in pista tra Europa ed ovviamente USA.