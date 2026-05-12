WEC, occasione persa per Peugeot a Spa? La pole è un dato da non sottovalutare

La pole a Spa-Francorchaps non riesce a trasformarsi in un podio oppure alla prima affermazione di Peugeot nel FIA World Endurance Championship. Il marchio francese ha comunque mostrato dei buoni segnali, una ‘conferma’ rispetto a quanto accaduto a Imola.

Malthe Jakobsen si conferma ampiamente come il migliore della squadra transalpina. L’ex campione dell’European Le Mans Series ha saputo infatti registrare sabato il best lap in Hyperpole dopo il quarto posto ottenuto nella stessa sessione sulle rive del Santerno.

Il danese ha poi prematuramente terminato la competizione in seguito ad un incidente a ‘Les Combes’ con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 79 Iron Lynx. Il n. 94 di Peugeot ha provato ad evitare l’impatto con la GT3, missione quasi impossibile.

Il pilota ha commentato ai media presenti in Belgio, tra cui OA Sport: “Il weekend è sicuramente andato meglio rispetto a Imola e la pole è stata incredibile. Penso che avremmo potuto arrivare nei primi cinque facilmente e nel finale avrei voluto lottare contro i migliori. Avevo poco margine di reazione e soprattutto le gomme fredde, era complicato evitare la Mercedes ferma”.

Peugeot guarda con ottimismo alle prossime sfide in calendario a partire dalla 24h Le Mans. Dopo la mediocre prestazione dello scorso anno la speranza è quella di vedere i francesi quantomeno in bagarre per le posizioni che contano e soprattutto di restare tra i contendenti per il successo il più a lungo possibile.