WEC, trionfo storico per BMW e WRT a Spa

BMW firma una storica doppietta nella 6h di Spa 2026, seconda tappa del FIA World Endurance Championship 2026. La M Hybrid V8 festeggia in Belgio con WRT, compagine locale a segno con Robin Frijns/René Rast/Sheldon van der Linde davanti ai compagni di squadra Kevin Magnussen/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor.

L’auto n. 20, grazie ad una strategia perfetta, ha controllato nel finale l’auto n. 15 e la Ferrari n. 50, meritatamente in terza piazza dopo una prova in rimonta di Nicklas Nielsen, Miguel Molina e Antonio Fuoco.

La BMW trionfa finalmente anche nel FIA WEC dopo aver vinto una volta nella classe GTP dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il brand bavarese torna ad imporsi, non accadeva in un evento ACO dalla leggendaria affermazione del 1999 a Le Mans con Yannick Dalmas/Pierluigi Martini/Joachim Winkelhock.

René Rast, prima volta a segno nella classe regina del FIA WEC così come Frijns e l’ex campione DTM van der Linde, ha affermato alla stampa nel post gara ai media presenti, tra cui OA Sport: “È da tanto tempo che lavoriamo a questo risultato, aspettavamo questo momento da due o tre anni. Tutti hanno lavorato duramente e festeggiare la nostra prima vittoria in Belgio, dove il team WRT gioca in casa, è qualcosa di davvero speciale. La strategia mi ha portato al comando, la scelta del team è stata incredibile. Abbiamo fatto pit-stop perfetti, non abbiamo commesso errori e non ci sono stati contatti. È una giornata semplicemente fantastica”.

Tanta soddisfazione anche per Kevin Magnussen, al primo podio nel FIA WEC con Marciello/Vanthoor. “Fuoco mi ha messo molta pressione nel finale, ho lottato con gomme vecchie contro la 499P che aveva un treno nuovo. Ho dato del mio meglio e sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo. Sapevamo di avere una buona auto, il team ha svolto un lavoro perfetto”.