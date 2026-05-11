WEC, Toyota manca il podio a Spa dopo una solida rimonta. “La gara stava andando molto bene”

Toyota si avvicina al podio nella 6h di Spa-Francorchamps, secondo atto del FIA World Endurance Championship. La TR010 Hybrid, a segno in quel di Imola, manca l’appuntamento con la Top3 dopo aver provato in ogni modo di concretizzare una strategia alternativa con l’auto n. 8.

Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa hanno infatti anticipato la prima sosta, una scelta corretta che ha ripagato nel corso della prima fase. Un errore però durante l’arco della competizione ha complicato tutto, vanificando il risultato finale per l’equipaggio n. 8.

Buemi ha rivelato alla stampa presente nelle Ardenne, tra cui OA Sport: “La gara stava andando molto bene, ma durante la prima Virtual SC abbiamo commesso un errore inserendo troppo poca energia. La seconda VSC è scattata il giro seguente rispetto alla sosta, se avessimo messo tutto il carburante neccessario avremmo mantenuto il secondo posto. L’auto sembrava in ogni caso andare bene in ogni condizione”.

Quarto posto invece per la gemella n. 7 di Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway, aiutati da una sosta effettuata in regime di Full Course Yellow. I prototipi giapponesi, così come la Ferrari n. 51 e la 499P privata n. 83 AF Corse hanno iniziato l’evento di sabato all’estero della Top10.