WEC, Alpine delusa dopo la 6h di Spa. Le A424 resteranno anche nel 2027?

Alpine non ad ottenere il podio nella 6h di Spa-Francorchamps, secondo atto del FIA World Endurance Championship. Il marchio francese, dopo un’ottima qualifica con un terzo ed il quarto posto finale, ha perso progressivamente terreno con la n. 36 e poi con la n. 35.

L’ultima citata è stata protagonista di un’escursione all’uscita del ‘Raidillon’, fortunatamente con Antonio Felix Da Costa. L’ex volto di Porsche Motorsport si è reso protagonista anche di una significativa difesa nei confronti dell’Aston Martin Hypercar di Alex Riberas.

Nicolas Lapierre, Direttore Sportivo Alpine Endurance Team, ha affermato in una nota: “Siamo ovviamente delusi da questi risultati, soprattutto dopo l’ottima prestazione in qualifica. Ci aspettavamo un risultato migliore visto il nostro ritmo di questo fine settimana. Tuttavia, diversi piccoli errori in momenti chiave si sono rivelati costosi, impedendoci di lottare per la testa della corsa mentre il gruppo si avvicinava verso la fine. Ora abbiamo meno di un mese per prepararci al meglio per il nostro obiettivo di questa stagione, la 24 Ore di Le Mans”.

Dei test presso il Circuit Paul Ricard sono previsti in avvicinamento della 24h Le Mans del prossimo mese. Intanto, come riportato in prima battuta dai colleghi di Endurance24, si intensifichino le voci su un possibile ingresso di un marchio cinese in sostituzione del brand transalpino. Le due A424 resterebbero quindi regolarmente protagoniste, ma sotto una veste completamente inedita.