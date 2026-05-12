WEC, primi punti alla seconda gara per Genesis. “Prossimo obiettivo finire la 24h Le Mans”

Genesis Magma Racing ottiene a Spa-Francorchamps i primi punti della propria storia grazie all’eccellente lavoro dell’equipaggio n. 17 composto da Mathys Jaubert, André Lotterer e Pipo Derani. Il marchio coreano, alla seconda competizione nella propria attività nel FIA World Endurance Championship, riesce a cogliere un significativo ottavo posto confermando gli ottimi segnali di Imola.

La GMR-001 aveva già dimostrato un ottimo debutto in Italia ed ora abbiamo finalmente una conferma. Il costruttore asiatico, in pista per la prima volta con l’attuale LMDh a fine dello scorso agosto, ha completato sei ore semplicemente perfette riuscendo a precedere all’arrivo alcuni dei principali competitor della serie.

Cyril Abiteboul, Team Principal, ha dichiarato in una nota ufficiale: “Alla nostra seconda partecipazione a una gara di Endurance, non avremmo potuto sognare un posto migliore di Spa per conquistare i primissimi punti nella storia di Genesis Magma Racing. Siamo ancora un team molto giovane e questo risultato è un momento estremamente emozionante per tutti i suoi membri. Abbiamo deciso di adottare una strategia aggressiva verso la fine della gara con un pit stop molto breve, eseguito alla perfezione dal team ai box e da Pipo Derani. Dobbiamo continuare a consolidare le nostre basi per poter essere presenti qui e oltre con regolarità”.

Tanta soddisfazione anche per Mathys Jaubert, pilota dell’auto n. 17: “La gara è stata incredibile. Come già fatto nell’ELMS lo scorso anno, il team ha svolto un lavoro eccezionale sulla strategia. Forse siamo stati un po’ fortunati con l’ultima bandiera gialla, ma dovevamo trovarci nel posto giusto per essere fortunati. Siamo riusciti, come a Imola, a tenere le altre vetture dietro mentre lottavamo per le posizioni di vertice. Quindi, i primi punti sono un buon passo avanti. Ora la prossima gara è Le Mans”.

Una simulazione della 24 Ore verrà effettuata da Genesis durante questa settimana presso il Circuit Paul Ricard accanto alla sede operativa di IDEC Sport. Ricordiamo che la realtà transalpina è stata scelta già lo scorso anno come struttura di riferimento per Genesis, brand di lusso di Hyundai.

Commento finale per Paul-Loup Chatin, in azione con la Genesis n. 19 che purtroppo ha avuto qualche problema. Il francese mostra in ogni caso la sua soddisfazione ai microfoni di OA Sport per il risultato conseguito dai compagni di box. “Oggi abbiamo scritto una pagina di storia per la squadra, gli uomini e le donne del team hanno fatto qualcosa di incredibile riuscendo a chiudere in Top10 dopo la seconda corsa. Ora l’obiettivo davanti a noi è finire la 24h Le Mans senza problemi. L’importante sarà immagazzinare maggior esperienza in vista del futuro, il nostro resta un programma a lungo termine”.

Genesis ha confermato il programma di restare con forza nel FIA WEC anche nelle prossime stagioni. Discorso differente per quanto riguarda un immediato impegno in North America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, un progretto che sembra destinato a slittare al 2028 (o metà 2027).