Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

24 Ore di Le Mans

WEC, Toyota insegue subito per il bis. Ma non sarà facile

Pubblicato

46 secondi fa

il

Per approfondire:
Toyota #8
Toyota #8 / Daniele Paglino

Toyota parte da favorita in Belgio insieme a Ferrari. I giapponesi cercano subito di confermarsi nel FIA World Endurance Championship dopo la prestazione perfetta ottenuta in quel di Imola il mese scorso.

La TR010 Hybrid è nata bene ed onestamente non avevamo dubbi in merito. Il lavoro svolto negli ultimi mesi (forse di più) ha portato al risultato sperato, un prototipo completamente rivisto che vuole tornare a vincere nel Mondiale e soprattutto in quel di Le Mans.

Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi (n. 8) si sono imposti nell’impianto imolese davanti alla Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi ed alla gemella n. 7 di Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway.

Il costruttore asiatico è il marchio più vincente della storia a Spa tra Hypercar ed LMP1. Lo scorso anno entrambe le vetture non erano state della partita, una condizione che puntualmente si è ripetuta anche in altre occasioni (Le Mans in particolare).

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità