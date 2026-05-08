WEC, Toyota insegue subito per il bis. Ma non sarà facile

Toyota parte da favorita in Belgio insieme a Ferrari. I giapponesi cercano subito di confermarsi nel FIA World Endurance Championship dopo la prestazione perfetta ottenuta in quel di Imola il mese scorso.

La TR010 Hybrid è nata bene ed onestamente non avevamo dubbi in merito. Il lavoro svolto negli ultimi mesi (forse di più) ha portato al risultato sperato, un prototipo completamente rivisto che vuole tornare a vincere nel Mondiale e soprattutto in quel di Le Mans.

Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi (n. 8) si sono imposti nell’impianto imolese davanti alla Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi ed alla gemella n. 7 di Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway.

Il costruttore asiatico è il marchio più vincente della storia a Spa tra Hypercar ed LMP1. Lo scorso anno entrambe le vetture non erano state della partita, una condizione che puntualmente si è ripetuta anche in altre occasioni (Le Mans in particolare).