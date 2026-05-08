WEC, Cadillac osservata speciale dopo i segnali di Imola

Cadillac è uno dei marchi più attesi a Spa-Francorchamps soprattutto dopo i risultati ottenuti a Imola. La V-Series.R ha ottenuto un positivo quinto posto, un risultato non banale all’intero di un tracciato storicamente non favorevole.

Il piazzamento finale di Norma Nato e Will Stevens (n. 12) è stato in ogni caso ‘macchiato’ dalla penalità rimediata a metà evento per un’infrazione in regime di Safery Car, lo stesso provvedimento ha limitato la Ferrari #50 di Nicklas Nielsen, Miguel Molina ed Antonio Fuoco.

Nato/Stevens continueranno, in attesa del ritorno di Alex Lynn, ancora infortunato, saranno raggiunti da Louis Delétraz. Jack Aitken guiderà invece regolarmente la gemella n. 38, il britannico ha rinunciato all’opening round di Imola vista la concomitanza con il round di Long Beach dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Tanto il lavoro svolto negli ultimi mesi da Cadillac, gli aggiornamenti aerodinamici proposti prima della Rolex 24 hanno reso la V-Series.R ancora più competitiva. Spa sarà un importante test in vista di Le Mans, la speranza di General Motors è quella di essere competitivi in Francia anche in gara dopo la strepitosa pole dello scorso anno.

Leon Price, Direttore Sportivo di Cadillac Racing, ha dichiarato in merito ai media presenti alla 6h Spa 2026, tra cui OA Sport: “Sappiamo che ci sono aree in cui l’auto doveva migliorare. Stiamo imparando strada facendo ad utilizzare al meglio gli update che abbiamo portato durante l’inverno. Ovviamente Le Mans è la tappa più importante in cui serve un’aerodinamica migliore per affrontare i lunghi rettilinei. Le prime corse hanno mostrato che l’auto è competiviva, in America e non solo. I risultato di Imola è stato signficiativo. Penso che siamo sulla strada giusta”.