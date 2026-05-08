WEC, Cadillac sale in vetta nella FP3 alla 6h Spa

La Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA di Will Stevens svetta nell’ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship in vista della 6h di Spa-Francorchamps di domani. Il britannico si è distinto nel finale riuscendo a scavalcare di 23 millesimi la Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica.

Harry Tincknell conferma Aston Martin (n. 007) nella prima parte della classifica battendo Jack Aitken con la seconda Cadillac (n. 38). La coppia ha regolato le due Ferrari ufficiali: la n. 51 di Antonio Giovinazzi e la n. 50 di Antonio Fuoco.

Completano nell’ordine la Top10 la Peugeot n. 93, l’Alpine n. 35, la Peugeot n. 94 e l’Alpine n. 35. Il turno è stato segnato da una lunga bandiera gialla nel finale in seguito ad un problema per la Porsche n. 92 Manthey di Richard Lietz.

In GT sorride McLaren con la 720S GT3 EVO n. 58 e la gemella n. 10. Finn Gehrsitz si è imposto nei confronti di Tom Flemin, la coppia ha avuto la meglio nei confronti della Ferrari 296 GT3 EVO n. 21 VISTA AF Corse di Simon Mann.