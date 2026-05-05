WEC, 6h Spa: Toyota e Ferrari pronte per una nuova sfida

Appuntamento sabato 10 maggio con la 6h di Spa-Francorchamps, secondo round del FIA World Endurance Championship. La stagione, dopo il successo della 6h Imola con oltre 92.000 presenze, riparte in Belgio, tradizionale corsa che precede in ordine cronologico la 24h du Mans.

Toyota ha primeggiato in Italia davanti a Ferrari. La TR010 Hybrid di Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa (n. 8) ha battuto la Ferrari 499P di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (n. 51), i migliori lo scorso anno nell’inconico tracciato che sorge nelle Ardenne.

Toyota e Ferrari si preparano per una nuova bagarre, Cadillac resta ai margini e potrebbe già inserirsi nel secondo round. Per gli americani segnaliamo il ritorno di Jack Aitken con la n. 38, mentre dovremo attendere Le Mans per ritrovare l’infortunato Alex Lynn (n. 12).

Hertz JOTA ha primeggiato nel 2024 nella competizione allungata di 1h e 44 minuti in seguito all’incidente di Earl Bamber (Cadillac) sul rettilineo del ‘Kemmel’. Il team britannico si impose con Porsche segnando la prima gioia in Hypercar di una realtà privata.

Alpine insegue insieme a BMW ed a Peugeot che ha deluso le attese in Italia. La qualifica era stata ottima per le 9X8, letteralmente smarrite nel corso dell’impegnativo opening round sulle rive del Santerno. Il weekend che ci apprestiamo a commentare sarà una nuova occasione di test per Genesis Magma Racing. Il coreani sono riusciti con un prototipo a completare regolarmente la 6h Imola, fatto non banale se consideriamo che la GMR-001 è nata solamente lo scorso agosto.

In LMGT3, la BMW M4 GT3 EVO n. 69 WRT di Anthony Mclintosh/Parker Thompson/Dan Harper è in vantaggio sulla concorrenza. Il tridente prova a confermarsi dopo aver regolato a Imola la Chevy Corvette n. 33 TF Sport di Nicky Catsburg/Blake McDonald/Jonny Edgar ed alla Porsche n. 92 Manthey di Riccardo Pera/Richard Lietz/Yasser Shahin.

Lo scorso anno la Ferrari si impose con François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera (VISTA AF Corse Ferrari n. 21). L’equipaggio in questione, all’attacco anche a Imola, potrebbe già rifarsi questo weekend insieme alle due Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO di Heart of Racing. Occhi puntati soprattutto sulla n. 27 di Zach Robicon, Ian James e Mattia Drudi, troppo presto fuori dai giochi in Italia.