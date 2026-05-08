WEC, 6h Spa qualifiche: prima pole per Peugeot con Jakobsen. 8° Ferrari n. 50

Prima pole per la Peugeot 9×8 nel FIA World Endurance Championship con Malthe Jakobsen. Il danese regala al marchio francese il primo posto in vista della 6h Spa-Francorchamps di domani con soli 46 millesimi di scarto nei confronti della Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 di Will Stevens.

Jakobsen, protagonista di un testacoda al ‘Raidillon’ nei primi metri della Q1, ha saputo fare la differenza durante l’intera Hyperpole. Cadillac ottiene comunque una preziosa seconda piazza con 35 millesimi di scarto sull’Alpine n. 35 di Charles Milesi.

Jules Gounon, con l’Alpine n. 36, si è attestato in quarta piazza davanti a Jack Aitken (Cadillac n. 38) e le due Aston Martin di Marco Sorensen (n. 009) ed Harry Tincknell (n. 007). In ottava piazza spicca la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco, il calabrese ha preceduto la Peugeot n. 93 di Stoffel Vandoorne e la BMW n. 15 di Dries Vanthoor.

13mo crono per Robert Kubica (AF Corse Ferrari n. 83), 15mo per la Ferrari n. 51 ufficiale di Antonio Giovinazzi. Il polacco si è collocato alle spalle di Sheldon van der Linde (BMW n. 20) e Kamui Kobayashi (Toyota n. 7), mentre il pugliese ha dovuto accontentarsi di una posizione alle spalle della Genesis di Matthys Jaubert (n. 19).

Seconda gara in carriera e prima pole in LMGT3 per Hadrien David. Il francese regala ad Akkodis ASP la seconda pole consecutiva in quel di Spa-Francorchamps, perfetto a scavalcare l’Aston Martin n. 27 Heart of Racing e la Ford n. 77 di Proton Competition.

Zach Robichon e Ben Tuck hanno ottenuto la seconda e la terza piazza battendo la Lexus n. 87 e la Ford n. 88. Sesto crono invece per la Ferrari n. 21 VISTA AF Corse con Simon Mann al volante dell’auto guidata in Q1 da François Heriau.

Domani e non domenica la 6h Spa 2026, live come sempre su Sky Sport e Discovery +.