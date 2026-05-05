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5 minuti fa

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Il WEC 2026 entra nel vivo con la seconda gara stagionale sul leggendario circuito di Circuit de Spa-Francorchamps, uno dei tracciati più iconici e impegnativi del motorsport mondiale.

Dopo quanto visto a Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, riflettori puntati su Ferrari e Toyota Gazoo Racing, chiamate a confermare la superiorità mostrata nel round inaugurale.

In studio, coordinati da Luca Preti, Biagio Maglienti e Luca Pellegrini analizzano:

  • i punti di forza di Ferrari e Toyota
  • le possibili sorprese del weekend

Spazio anche alla NASCAR Cup Series, con un recap delle ultime gare: tanti incidenti spettacolari, fortunatamente senza conseguenze per i piloti.

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