Il WEC 2026 entra nel vivo con la seconda gara stagionale sul leggendario circuito di Circuit de Spa-Francorchamps, uno dei tracciati più iconici e impegnativi del motorsport mondiale.
Dopo quanto visto a Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, riflettori puntati su Ferrari e Toyota Gazoo Racing, chiamate a confermare la superiorità mostrata nel round inaugurale.
In studio, coordinati da Luca Preti, Biagio Maglienti e Luca Pellegrini analizzano:
- i punti di forza di Ferrari e Toyota
- le possibili sorprese del weekend
Spazio anche alla NASCAR Cup Series, con un recap delle ultime gare: tanti incidenti spettacolari, fortunatamente senza conseguenze per i piloti.
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