WEC, McLaren svela la propria Hypercar: presentata la MCL-HY

McLaren ha presentato ufficialmente la nuova MCL-HY, auto che dal 2027 correrà nel FIA World Endurance Championship e nella classe regina della 24 Ore Le Mans. Il marchio britannico inizierà a breve il proprio avvicinamento all’anno prossimo, l’omologazione avverrà in inverno.

La LMDh avrà telaio Dallara come scelto da Cadillac e da BMW precedentemente. La MCL-HY combina un telaio monoscocca in fibra di carbonio leggero con un bilanciamento eccezionale insieme al motore V8 biturbo abbinato ad un sistema ibrido sistema ibrido MGU capace di erogare fino a 520 kW (707 PS) sull’asse posteriore.

Il pilota ufficiale Mikkel Jensen sarà affiancato dai piloti del McLaren Driver Development Programme Gregoire Saucy e Richard Verschoor, entrambi impegnati quest’anno nell’European Le Mans Series. Presente nel programma anche Ben Hanley, impegnato con United Autosports negli ultimi anni.

Ricordiamo che United Autosports sarà il team di riferimento per McLaren nel FIA WEC come accaduto negli ultimi anni anche in LMGT3. La compagine anglo-americana vanta una lunghissima esperienza nel mondo dei prototipi, specialmente nella classe LMP2. L’ultimo successo è arrivato proprio ieri a Le Castellet in occasione della 4h valida per il campionato continentale grazie all’eccellente prova di Saucy, Hanley e Griffin Peebels.

McLaren ha anche promesso lo sviluppo di una variante da pista denominata MCL-HY GTR. Progettata in parallelo alla vettura da gara, questa versione è stata sviluppata senza il sistema ibrido LMDh imposto dalla FIA ed è alimentata esclusivamente dal motore da competizione V6 biturbo da 2,9 litri.

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha affermato: “Dopo anni e mesi di lavoro, eccoci qui a presentare al mondo la MCL-HY. McLaren Racing ha ora tre vetture pronte a competere nelle più importanti serie del motorsport, Formula 1, INDYCAR e WEC. Questo significa che McLaren, i suoi partner e i suoi tifosi possono puntare insieme alla Tripla Corona, Monaco, Indy 500 e Le Mans, una storia unica che ci distingue”.