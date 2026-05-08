WEC, McLaren annuncia Laurens Vanthoor nella propria squadra Hypercar

Laurens Vanthoor è stato nominato il nuovo pilota McLaren per il programma Hypercar che inizierà nel 2027. Il belga sarà quindi nuovamente impegnato a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship nella classe regina dopo una stagione d’assenza.

L’ex campione del mondo insegue il sogno di vincere la classifica assoluta della 24h Le Mans. Il fratello di Dries Vanthoor, titolare di BMW M Motorsport da qualche anno, è stato legato nelle ultime annate a Porsche Motorsport e continuerà anche il prossimo anno a gareggiare alcune sfide in North America con il marchio di Stoccarda.

Laurens sta correndo nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Porsche 963 ufficiale n. 6 con Kevin Estre. Il più anziano dei fratelli Vanthoor ha di fatto vinto tutto in carriera ad eccezione della classica francese nella classe più importante.

Lo scorso anno la Porsche n. 6 di Vanthoor, Estre e Matt Campbell ha completato al secondo posto la 24h Le Mans alle spalle della Ferrari 499P n. 83 AF Corse di Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson, ancora impegnati nel Mondiale con l’auto di AF Corse.

McLaren Racing ha iniziato negli scorsi giorni il proprio avvicinamento nel FIA WEC con uno shakedown in quel di Varano. Il prototipo, una LMDh con telaio Dallara, effettuerà una serie di test nei prossimi mesi, in azione ci sarà sicuramente il già annunciato pilota danese Mikkel Jensen, ex volto di Peugeot.

James Barclay, McLaren Racing, ha dichiarato: “Innanzitutto, vorrei dare il benvenuto a Laurens in McLaren Racing. La sua esperienza, velocità e competenza nelle gare endurance rappresentano una risorsa per il nostro nuovo team Hypercar. Quando abbiamo iniziato a parlare, è stato subito evidente quanto fosse determinato e concentrato ad avere successo a Le Mans e nel World Endurance Championship”.

Non poteva mancare il commento di Vanthoor che prima di correre con Porsche ha rappesentato Audi Sport: “Sono stato fortunato a trovarmi nella posizione giusta per vincere molte delle principali gare endurance, ma non ho mai nascosto che, negli ultimi anni, tutto ciò che faccio è finalizzato alla vittoria assoluta a Le Mans”.