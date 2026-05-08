24 Ore di Le Mans
WEC, WRT gioca in casa. Sarà la volta buona per BMW?
WRT si prepara per disputare l’evento di casa nel FIA World Endurance Championship. La compagine belga è pronta per battagliare in LMGT3 ed in Hypercar accanto a BMW Motorsport, marchio che a differenza di Cadillac, Alpine o Ferrari non è ancora riuscito ad imporsi nella classe regina del Mondiale.
La M Hybrid V8, a segno a più riprese con RLL nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, cerca la prima storica affermazione nel Mondiale con i due collaudati equipaggi composti da Robin Frijns/René Rast/Sheldon van der Linde (n. 20) e Kevin Magnussen/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor (n. 15).
Tanti gli aggiornamenti portati da BMW M Motorsport nel corso dell’inverno. Ricordiamo che un ‘Joker’ è stato speso per l’evoluzione della LMDh che come Cadillac si sviluppa su un telaio Dallara.
BMW guida invece il Mondiale in LMGT3 con Anthony McIntosh/Parker Thompson/Dan Harper. L’equipaggio n. 69 ha controllato a lungo la scena in Italia riuscendo a respingere la Corvette n. 33 TF Sport ed ad approfittare dei problemi per la McLaren n. 10 Garage 59.