I primi convocati dell’Italia di De Giorgi: inizia la stagione, spiccano Rychlicki e Bovolenta

Ferdinando De Giorgi ha diramato le prime convocazioni della stagione: il CT della Nazionale Italiana di volley maschile ha selezionato quindici giocatrici per il primo collegiale di questa annata agonistica, che si svolgerà da lunedì 11 a domenica 17 maggio presso il Centro Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa a Roma. Inizierà a tutti gli effetti la lunga estate (anche se siamo in primavera, è un mero modo di dire) dei Campioni del Mondo, che saranno poi chiamati ad affrontare la Nations League e gli Europei, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

All’appello mancano tutti i big di Perugia (che nel fine settimana del 16-17 maggio disputerà la Final Four della Champions League), a cominciare dal capitano e palleggiatore Simone Giannelli e dal centrale Roberto Russo. Assenti anche gli uomini di Civitanova (reduce dalla finale scudetto persa contro i Block Devils), tra cui lo schiacciatore Mattia Bottolo e il libero Fabio Balaso. Assente anche l’opposto Yuri Romanò dopo la stagione in Russia, mancano all’appello i riferimenti di Trento (su tutti i martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, oltre al palleggiatore Riccardo Sbertoli).

Per l’occasione spiccano l’opposto Alessandro Bovolenta (eccellente a Piacenza) e il bomber Kamil Rychlicki, il miglior marcatore del massimo campionato polacco con la maglia dello ZAKSA. Rispondono presente, tra gli altri, il martello Francesco Sani e il palleggiatore Paolo Porro. Di seguito il quadro dettagliato dei primi convocati di Ferdinando De Giorgi per la stagione 2026.

CONVOCATE ITALIA COLLEGIALE VOLLEY MASCHILE

Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace, Paolo Porro (You Energy Volley); Alessandro Fanizza, Tommaso Guzzo (Cisterna Volley); Tommaso Ichino (Powervolley Milano); Giulio Magalini, Marco Pellacani (M.& G. Scuola Pallavolo); Leandro Aussibio Mosca (Volley Milano); Mattia Orioli, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova); Kamil Rychlicki (Trentino Volley); Francesco Romano Sani, Matteo Staforini (Verona Volley).