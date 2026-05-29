Giro d’Italia 2026, Kuss in solitaria ad Alleghe. Ciccone ipoteca la maglia azzurra, bene Piganzoli

Chiude il cerchio Sepp Kuss: dopo le tappe alla Vuelta e al Tour arriva anche la prima gioia per lo statunitense al Giro d’Italia. Giornata di libertà per il gregario della Maglia Rosa che va all’attacco nella diciannovesima frazione e si porta a casa il trionfo ad Alleghe. Ancora una volta festa per il Team Visma | Lease a Bike con Jonas Vingegaard sempre più vicino al Trofeo Senza Fine.

Prima parte di gara intensissima con il gruppo che praticamente non è mai stato compatto. In vista del Passo Duran si è formata la fuga di giornata: all’attacco Derek Gee-West e Matteo Sobrero, Giulio Ciccone (Lidl Trek), Michael Storer, Florian Stork, Mathys Rondel e Will Barta (Tudor Pro Cycling Team), Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Igor Arrieta e Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates -XRG), Alberto Bettiol (XDS Astana Team) Johannes Kulset (Uno-X Mobility), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), Giulio Pellizzari (Red Bull BORA – hansgroe), Embret Svedstad – Bårdseng (Netcompany INEOS) Chris Harper, David De La Cruz (Pinarello Q36.5), Jan Hirt (NSN Cycling Team), Einer Rubio, Lorenzo Milesi, Juan Pedro Lopez ed Enric Mas (Movistar Team), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Jardi Christian Van der Lee e Darren Rafferty (EF Education EasyPost).

Il gruppo ha visto la Visma | Lease a Bike gestire al meglio la situazione e poi l’accelerazione della Red Bull BORA – hansgroe sul GPM di Passo Giau, Cima Coppi di questo Giro: oltre alla Maglia Rosa una decina di unità in tutto, drappello davvero frazionatissimo ad un paio di minuti dalla vetta della corsa. Davanti uno scatenato Giulio Ciccone ha dato spettacolo andandosi a prendere tutti i GPM (tranne uno) e dunque riconquistando la vetta della classifica della Maglia Azzurra.

Lo stesso Ciccone, dopo una discussione con i compagni all’attacco (tanti dei quali con anche interessi di classifica), ha deciso di andar via in solitaria nella discesa dopo il Passo Falzarego, mentre la Netcompany INEOS si è messa a dettare il passo nel gruppo principale, recuperando secondi sugli immediati inseguitori di Ciccone.

Appena approcciata l’ultima ascesa in difficoltà Ciccone, l’ha sorpassato a doppia velocità uno scatenato Kuss che si è lanciato in solitaria verso la vittoria. Secondo posto per Gee, poi Ciccone e i big: Felix Gall davanti a Vingegaard e a Jai Hindley che, supportato anche da Pellizzari, va a prendersi la terza posizione in classifica generale ai danni di un Arensman in difficoltà. Da sottolineare l’ennesima performance eccellente di Davide Piganzoli: ottavo posto (alle spalle di Damiano Caruso) e più di un minuto guadagnato su Afonso Eulalio in chiave Maglia Bianca.