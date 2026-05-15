Vela, Ugolini/Giubilei continuano a rimontare e insidiano Mourniac/Retornaz ai Mondiali Nacra 17

Ottime notizie per l’Italia ed in particolare per l’equipaggio composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei al termine della quarta giornata dei Mondiali 2026 di Nacra 17, evento clou della stagione per il catamarano misto olimpico in corso di svolgimento nella baia di Quiberon. Quest’oggi si sono disputate tutte e tre le regate previste da programma, mentre domani sono pianificate le ultime prove di Gold Fleet in attesa delle Finali di domenica.

Ugolini/Giubilei, vice-campioni del mondo in carica, hanno dato seguito alla rimonta di ieri consolidando il secondo posto in classifica generale grazie ad un solido score odierno di 6-2-2 e accorciando le distanze da -10 a -2 nei confronti dei padroni di casa francesi Tim Mourniac/Aloise Retornaz, che conservano per il momento la leadership del Mondiale mettendo a referto due quarti posti e scartando un 13° nell’ultima regata di oggi.

La collaudata coppia romana si presenterà alla giornata conclusiva della flotta Gold in scia al binomio transalpino e con un buon margine di sicurezza sugli inseguitori, avendo accumulato un vantaggio di 15 punti sui plurititolati britannici John Gimson/Anna Burnet (oggi 5-6 ed uno scarto pesante) e di 17 sugli argentini Mateo Majdalani/Eugenia Bosco (in grande rimonta con un parziale odierno di 1-5-3) in attesa delle ultime tre regate di qualificazione e soprattutto della doppia Finale.

Day-4 positivo per la seconda formazione azzurra, con Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak (8-11-10) che hanno guadagnato tre posizioni attestandosi al 14° posto assoluto ma con un divario ancora considerevole di 32 punti dalla zona qualificazione virtuale per la Medal Series. Più distanti Arto Hirsch/Sofia Borgia, 21mi.