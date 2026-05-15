‘La Fagianata’ di Magrini: “Pellizzari ha fatto bene a provare. Se lo conosco, non si abbatterà”

LO SVILUPPO DELLA TAPPA

Non ho capito per quale motivo tirasse la Bahrain. Quello è stato un errore, secondo me. Io mi aspettavo una fuga più sostanziosa, anche per costringere chi voleva vincere la tappa a fare un po’ di lavoro, invece niente. Una tappa che mi lascia l’amaro in bocca.

PELLIZZARI RIMBALZA NEL TENTATIVO DI SEGUIRE VINGEGAARD

Pellizzari ha ammesso che ha sbagliato ad andargli dietro, ma non poteva saperlo. Secondo me ha fatto bene: se non provi, non puoi sapere a che punto sei. Abbiamo visto che Gall ha tenuto aperto il Giro, però Vingegaard ha dato una bella mazzata morale. Ci aspettavamo che Pellizzari fosse quello più in tono con Vingegaard, che tenesse un po’ di più il danese ed è questo che fa più male. Però siamo solo alla prima salita del Giro. Se Giulio fosse rimasto con Gall, saremmo più contenti. Vingegaard è più forte, ma questo lo sapevamo già in partenza.

SE NON AVESSE RISPOSTO A VINGEGAARD, PELLIZZARI SAREBBE RIMASTO CON GALL?

Probabilmente sì, perché lui ha fatto un fuori giri ed è rimasto con le energie al limite. Ora lo sa e ha messo questa lezione in saccoccia. Per il carattere che ha, non penso che Giulio si abbatta.

PELLIZZARI RISCHIA PERÒ DI FARE IL GREGARIO DI HINDLEY SE GLI FINISSE DIETRO A CRONOMETRO…

Potrebbe anche essere. Quello scatto lì in cima, prendendo anche l’abbuono, sicuro nelle gerarchie della Red Bull qualcosa ha cambiato.

GALL E UNA DECATHLON SEMPRE PIÙ COMPETITIVA

Gall ha fatto il suo, tiene aperto il Giro, 13″ non sono niente. Per il Giro va anche bene. La Decathlon aveva cambiato regime già nel 2025, quest’anno ancora di più. Si vede che si muovono in un’altra maniera. Muehlberger ha protetto tanto Gall dal vento trasversale all’imbocco del Blockhaus. Poi con Seixas hanno fatto il salto in avanti. La Decathlon è una squadra forte oggi.

I BOCCIATI DEL BLOCKHAUS

Da O’Connor mi aspettavo di più, Bernal e Mas nettamente inferiori alle aspettative.

CARUSO ED EULALIO

Caruso si sapeva che avrebbe fatto questo, si è messo a lavorare per Eulalio, che comunque si è difeso e avvalora il discorso che dargli 6 minuti di vantaggio era stato un po’ esagerato. Il portoghese ha fatto una bella difesa della maglia rosa. Caruso era inizialmente a supporto per Buitrago, oggi ha aiutato la maglia rosa.

CICCONE PIAZZATO

Ciccone correva in casa e ha fatto il piazzamento, io me lo aspettavo in una fuga corposa a giocarsi la tappa.

PELLIZZARI È ANCORA DA PODIO DOPO OGGI?

Pellizzari è ancora da podio, a cronometro è migliorato. Più che domani, dobbiamo vedere come andrà a Corno alle Scale.

DOMANI LA TAPPA DEI MURI

Domani è la tappa classica da fuga. Magari qualche azione degli uomini di classifica ci sarà, ma vedo la classica corsa nella corsa; sono salite corte domani, non credo ci siano distacchi così incisivi. Io spero che vinca un italiano, magari Scaroni. Attenzione alla UAE: Christen oggi si è staccato e potrebbe diventare pericoloso in fuga, così come Narvaez.