Vela, Pezzilli/Torroni in lotta per accedere alla Gold Fleet ai Mondiali 49er. Nessuna regata per i Nacra 17

Va in archivio una seconda giornata in formato ridotto a causa del meteo ai Campionati Mondiali 2026 delle classi olimpiche acrobatiche (doppio maschile 49er, doppio femminile 49erFX e catamarano misto Nacra 17). Nella baia di Quiberon, in Bretagna, il forte vento ha consentito lo svolgimento di due delle tre regate previste da programma per i 49er mentre le altre flotte non sono scese in acqua.

Day-2 in chiaroscuro per i colori azzurri, in attesa delle tante prove pianificate per domani in cui le classifiche potranno subire degli scossoni importanti in vista del ricompattamento al termine delle qualifiche. I giovani romagnoli Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni si confermano la nuova coppia di riferimento del 49er italiano e restano pienamente in corsa per l’accesso alla Gold Fleet, mentre si complica il cammino delle altre formazioni tricolori.

Pezzilli/Torroni, oggi estremamente competitivi nella prima (2° posto) e più in difficoltà nella seconda prova (15°) della flotta blu, occupano la 21ma piazza assoluta su 82 barche al via e sarebbero quindi virtualmente ammessi alla flotta Gold. Più lontani invece Jan Pernarcic/Bruno Festo (19-DNF) e Zeno Marchesini/Leonardo Chistè (ritiratisi da entrambe le regate odierne), rispettivamente al 36° e al 61° posto. Al comando ci sono gli austriaci Prettner/Flachberger con un punto di vantaggio sugli svizzeri Schneiter/De Planta e sui cinesi Wen/Liu.

Tutto invariato nel doppio femminile 49erFX e nel catamarano misto Nacra 17, con le classifiche generali che restano dunque quelle di ieri sera. Domani il piano degli organizzatori sarebbe quello di disputare quattro regate per ogni flotta, meteo permettendo.