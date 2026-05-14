America's CupVela
America’s Cup, ufficiale l’iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup
Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto Challenger per la prossima Louis Vuitton Cup di vela, che definirà lo sfidante per l’America’s Cup: New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning.
Nell’organico dell’equipaggio australiano ci saranno anche Tom Slingsby, Glenn Ashby, Grant Simmer e Tash Bryant. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team, inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria.
Queste novità inserite nel regolamento della competizione favoriranno stabilità, strategia e flight control, e comunque contribuiranno a rinsaldare il legame tra le diverse manifestazioni della Youth & Women America’s Cup ed i team dell’America’s Cup.
Tash Bryant (Team Australia) ha commentato: “Questa è una nuova era per l’America’s Cup. L’evoluzione delle barche e della competizione sta aprendo le porte a nuove opportunità e grande visibilità per le donne nella vela di alto livello, creando percorsi più lineari per le giovani generazioni che si avvicinano a questo sport“.