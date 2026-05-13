America’s Cup, New Zealand svela i suoi equipaggi per le regate preliminari di Cagliari

Prosegue il conto alla rovescia in vista delle prime regate preliminari verso la prossima America’s Cup, che si terranno a Cagliari dal 22 al 24 maggio. A meno di dieci giorni dall’evento, Emirates Team New Zealand ha annunciato ufficialmente la composizione dei due equipaggi che saranno a bordo degli AC40 nel corso della competizione in Sardegna.

L’AC40 Senior del sodalizio neozelandese avrà al timone l’esperto skipper australiano Nathan Outteridge con al suo fianco il giovane kiwi Seb Menzies, che verranno supportati dai trimmer Andy Maloney e Iain Jensen. New Zealand competerà anche con un secondo AC40 (imbarcazione One Design, uguale per tutti i team) dedicato al progetto giovanile e femminile.

L’Emirates Team New Zealand Women & Youth schiererà nelle regate cagliaritane Erica Dawson (bronzo olimpico a Parigi 2024 nel Nacra 17) e Jake Pye da timonieri, mentre la coppia di trimmer sarà composta da Serena Woodall e Josh Armit (specialista dell’iQFoil, quarto alle Olimpiadi 2024). Assente Blair Tuke, tre volte vincitore della Vecchia Brocca e storico braccio destro di Peter Burling, che ha adesso un nuovo ruolo al di fuori della barca per contribuire all’incremento delle performance del Sailing Team e allo sviluppo di Taihoro verso la 38ma Coppa America.

Grande attesa a questo punto per Luna Rossa, unica squadra a non aver ancora annunciato i suoi equipaggi per la Preliminary Regatta di Cagliari. Proprio come New Zealand e GB1, anche la compagine italiana gareggerà con due AC40, mentre il campo partenti sarà completato dai francesi del La Roche-Posay Racing Team e dagli svizzeri del Tudor Team Alinghi, entrambi con un solo AC40 a testa.