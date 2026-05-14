Vela, Ugolini/Giubilei risalgono la classifica ai Mondiali Nacra 17! Azzurri in lotta per l’oro

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei cambiano marcia dopo una prima giornata opaca (ieri non si è gareggiato per vento forte) ed effettuano una progressione notevole nel day-3 dei Campionati Mondiali 2026 del catamarano misto Nacra 17, in corso di svolgimento nella baia di Quiberon. Quest’oggi gli organizzatori sono riusciti a portare a termine tutte e quattro le regate di flotta pianificate, portando a sette il numero complessivo di prove disputate.

Il collaudato equipaggio azzurro, vice-campione del mondo in carica e ormai stabilmente da almeno tre anni nell’èlite globale della specialità, ha messo a referto quattro piazzamenti di qualità (2-2-5-1) balzando dal sesto al secondo posto della classifica generale con 25 punti netti anche grazie alla possibilità di poter scartare finalmente la 13ma posizione ottenuta nella Race 2.

Ugolini/Giubilei si sono avvicinati così a -10 dai padroni di casa francesi Tim Mourniac/Aloise Retornaz (3-4-2-4 il parziale odierno), che conservano la leadership della graduatoria con un margine considerevole anche se ancora poco rassicurante. Terza piazza a 14 punti dalla vetta per i formidabili britannici John Gimson/Anna Burnet (5-7-3-10), mentre i migliori di giornata sono stati gli australiani Brin Liddell/Rhiannan Brown con uno score di 1-1-4-2 che li ha proiettati in quarta piazza assoluta seppur con un gap di 22 punti dalla testa.

Si allontana purtroppo la top10, che garantirà tra due giorni l’accesso alla fase finale del Mondiale, per le altre coppie azzurre in gara: 17° posto provvisorio per Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak, 21° per Arto Hirsch/Sofia Borgia.