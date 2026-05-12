Vela: due equipaggi azzurri in top 10 dopo la prima giornata ai Mondiali Nacra17

Inzia con due piazzamenti in top 10 il cammino dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di vela, classe Nacra17, in scena da oggi sulle acque francesi di Quiberon, in Francia. In un evento iridato orfano delle leggende Tita-Banti, a farsi spazio sono stati subito ovviamente Gianlugi Ugolini-Maria Giubilei, accompagnati dalla buona prestazione di Federico Figlia Di Granara-Caterina Sedmak.

Ma andiamo con ordine. Ugolini-Giubilei hanno inaugurato la prima giornata di competizioni raccogliendo la quarta posizione, per poi attestarsi al tredicesimo ed al dodicesimo posto nelle restanti due regate, raggiungendo cosìla sesta piazza 20 punti netti e con un margine consistente dal vertice, considerato che l’equipaggio svedese formato da Ida Svensson-Marcus Dackammar occupa al momento la terza posizione con 16.0 punti netti dopo aver collezionato un 5-1-10.

Ottima prova poi per i padroni di casa Tim Mourniac-Aloise Retornaz che, grazie ad un 1-10-1, al momento comandano le operazioni davanti ai britannici John Gimson-Anna Burnet, attualmente secondi con 14.0 dopo un 2-3-9. A completare la top 5 i neerlandesi Bjarne Bouwer-Jorien Tin, quarti con 23.0, e gli australiani Archie Garnett-Sarah Hoffman, quinti con 24.0.

Anche i già citati Figlia Di Granara-Sedmak sono partiti con il piede giusto, offrendo una buona performance nella sesta regata, terminata al sesto posto. La dodicesima e la diciassettesima piazza seguente hanno tuttavia portato il loro contingente a quota 35.0, score valido per il nono posto. Da menzionare inoltre quanto fatto da Arto Hirsch-Sofia Borgia, sedicesimi con 48.0 dopo un 17-18-13.