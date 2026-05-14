Vela, Riccardo Pianosi in lotta per l’accesso diretto alla Finale mondiale di Formula Kite

Va in archivio con un bilancio positivo per Riccardo Pianosi la quarta giornata dei Mondiali di Formula Kite 2026, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi di Viana do Castelo. Quest’oggi si sono disputate le prime quattro prove della flotta Gold maschile, mentre domani sono pianificate altre quattro regate in attesa della Medal Series di sabato riservata ai migliori 10 della generale.

La stella azzurra del Kite ha consolidato la sua terza posizione assoluta, scartando un ritiro (nella terza regata odierna) e mettendo a referto tre piazzamenti nella top5 con un 2°, un 4° ed un 5° posto parziali. Pianosi si è avvicinato in classifica ad una sola lunghezza dallo svizzero Gian Stragiotti (che ha però una situazione favorevole nel gioco degli scarti) e potrà giocarsi domani la qualificazione diretta alla Finale garantita ai primi due dell’Opening Series.

Prosegue il dominio assoluto del fenomeno singaporiano Max Maeder, che ha vinto tutte e quattro le prove di oggi in flotta Gold aggiornando il suo incredibile ruolino di marcia a quattordici successi su quindici regate disputate sin qui nella rassegna iridata. Il diciannovenne asiatico ha accumulato un vantaggio di 17 e 18 punti sui primi inseguitori, prenotando di fatto il suo posto per la Finale.

Quarta piazza a -12 dal secondo posto di Stragiotti per il brasiliano Bruno Lobo, ma può ancora provarci anche l’austriaco campione olimpico Valentin Bontus attualmente quinto a -19. Obiettivo Medal Series ormai fuori portata per l’altro italiano in gara Flavio Marx, 18°.