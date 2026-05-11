Vela, Riccardo Pianosi in scia alla zona podio dopo la prima giornata dei Mondiali di Formula Kite

Si sono aperti ufficialmente a Viana do Castelo i Campionati Mondiali di Formula Kite 2026, prima rassegna iridata stagionale per la vela olimpica. La giornata inaugurale della manifestazione è stata condizionata dal maltempo, con la pioggia che ha fatto slittare l’inizio del programma costringendo gli organizzatori ad attendere fino al tardo pomeriggio per poter finalmente mandare in acqua le varie flotte nel momento in cui il meteo è migliorato.

A conti fatti si sono disputate quasi tutte le regate pianificate alla vigilia, per un totale di quattro prove maschili e tre femminili. Il Campionato è ancora lungo e, anche grazie al gioco degli scarti, le classifiche sono destinate a subire degli scossoni importanti da qui al termine delle Opening Series, che stabiliranno la griglia di partenza ed il tabellone delle Medal Series in cui verranno stabilite le posizioni finali in zona podio.

Partenza positiva ma non eccezionale per l’Italia, che si affida principalmente in questo contesto al campione del mondo in carica Riccardo Pianosi. Il giovane fenomeno marchigiano ha iniziato la sua settimana nelle acque lusitane con due secondi, un quinto ed un quindicesimo posto (attualmente scartato) parziali nel gruppo blu che gli valgono la quinta piazza assoluta in classifica generale con 9 punti.

Al termine del day-1 troviamo davanti a tutti con 3 punti netti a testa la coppia formata dal formidabile singaporiano Max Maeder (dominatore del gruppo blu con tre vittorie ed un 2° posto) e dallo svizzero Gian Stragiotti (stesso ruolino di marcia, ma nella flotta gialla), con nella loro scia l’austriaco campione olimpico di Parigi 2024 Valentin Bontus con 5 ed il brasiliano Bruno Lobo con 7 punti.

Obiettivo top10 subito in salita invece tra le donne per le uniche azzurre al via Giorgia Speciale e Tiana Laporte, rispettivamente 22ma e 24ma su 31 atlete dopo tre regate. Al comando c’è la neerlandese Jessie Kampman con un vantaggio di 1 punto sulla francese Lauriane Nolot e 5 sulla cinese Si Wang.