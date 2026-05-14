Vela
Vela: Germani/Bertuzzi in top 10 dopo sei regate ai Mondiali 2026. Giornata difficile per la classe 49er
Rientrano in top 10 Jana Germani-Giorgia Bertuzzi al termine della terza giornata di competizioni sulle acque di Quiberon, località della Francia che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di vela riservati alla classe 49erFx. Dopo un day-2 terminato con zero regate, gli equipaggi della categoria femminile quest’oggi hanno disputato quattro segmenti, muovendo così nuovamente la classifica.
Buona in tal senso la prestazione delle azzurre, le quali hanno segnato 7-3-9-3 raggiungendo così 34 punti netti. Ai piani alti svettano invece le britanniche Freya Black-Saskia Tidey, capaci di vincere tre delle quattro prove odierne portando il proprio contingente a 19, tre lunghezze meno delle danesi Johanne Schmidt-Andrea Schmidt, seconde con 22.0 davanti alle tedesche Anna Barth-Emma Kohlhoff, terze a quota 24.0.
In top 25, utile per l’accesso in Gold Fleet, ci sono inoltre Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, oggi brave a incasellare un filotto di 4-22 (scartato)-8-8 per un totale di 51.0 punti netti.
Giornata complicata invece per la classe 49er, la quale ha dovuto fare i conti con le condizioni del vento, aumentato vistosamente in occasione della settima regata, tanto da portare i commissari di gara a far rientrare gli equipaggi a terra. La classifica è rimasta dunque invariata rispetto alla giornata di ieri.