Vela, Riccardo Pianosi inscena una grande rimonta e sale in top3 ai Mondiali di Formula Kite

Dopo un paio di passi falsi che lo hanno affossato nella classifica provvisoria dopo le prime due giornate, Riccardo Pianosi trova finalmente continuità nel day-3 e sfrutta anche il gioco degli scarti per effettuare una grande rimonta ai Mondiali di Formula Kite 2026, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi dell’Oceano Atlantico presso Viana do Castelo.

Il fenomenale ventunenne marchigiano, campione europeo e iridato in carica, è risalito quest’oggi dall’undicesimo al terzo posto assoluto nella generale con 14 punti netti dopo aver registrato uno score di 3-1-1-1-2-2 nelle sei prove odierne della flotta blu. Un balzo favorito anche dal fatto di poter scartare dalla sua classifica la 15ma piazza della Race 2 e la quinta della regata inaugurale, oltre alla squalifica di ieri.

Pianosi si è portato così a soli 6 punti dalla vetta di una graduatoria che vede al comando il fuoriclasse singaporiano Max Maeder (sin qui quasi perfetto con dieci vittorie ed un 2° posto nella flotta gialla) con un vantaggio di due lunghezze sul giovane emergente svizzero Andrea Stragiotti (rivale del nostro portacolori nel gruppo blu) in attesa di cominciare a fare veramente sul serio da domani nella flotta Gold. Buon recupero e obiettivo Gold Fleet centrato dall’altro azzurro Flavio Marx, 20°.

La flotta unica femminile ha completato invece cinque prove in questa terza giornata del Mondiale, con la neerlandese Jessie Kampman e la francese Lauriane Nolot che hanno fatto il vuoto accumulando un margine di oltre 15 punti sulle prime inseguitrici ed effettuando già un passo avanti notevole verso la qualificazione diretta alla Finale. Restano nelle retrovie purtroppo le italiane, con Tiana Laporte 22ma e Giorgia Speciale 25ma.