Vela
Vela, Pianosi perde quota dopo il day-2 ai Mondiali Formula Kite. Maeder impeccabile
Perde quota Riccardo Pianosi al termine della seconda giornata di competizioni valida per i Campionati Mondiali 2026 di vela, classe Formula Kite, in fase di svolgimento questa settimana sulle acque di Viana Do Castello, in Portogallo. Prestazione altalenante quella dell’azzurro, complicatasi a causa di una quinta regata, la seconda odierna, problematica.
Dopo aver ottenuto la seconda piazza nel primo segmento disputato quest’oggi, il talento azzurro è infatti stato squalificato in quello successivo, raccogliendo così la ventottesima moneta e scivolando all’undicesimo posto con 24.0 punti netti.
Perfetto invece il solito rivale, il rappresentante di Singapore Maximilian Maeder, avanti con 4.0 punti netti dopo aver chiuso in testa entrambe le regate. Seconda piazza provvisoria per lo svizzero Gian Stragiotti, il quale con un 1-3 si è attestato con 5.0 punti netti con un margine risicato sull’austriaco Valentin Bontus, terzo con 7.0.
Fuori dalla top 20 al momento le veliste della categoria femminile, artefici di una sola prova: la migliore in tal senso è stata Tiana Laporte, ventiduesima con 34.o (oggi diciassettesima) davanti a Giorgia Speciale, al momento con 36.o punti netti (oggi diciannovesima). Ai piani alti svetta invece la neerlandese Jessie Kampman che, grazie ad un primo posto, ha portato il suo contingente a 2.0 punti, una lunghezza in meno rispetto alla transalpina Lauriane Nolot, seconda con 3.0 precedendo la cinese Si Wang, terzo con 7.0.