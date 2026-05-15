Vela, Riccardo Pianosi chiude terzo l’Opening Series e accede alla semifinale dei Mondiali di Formula Kite

Riccardo Pianosi non riesce a centrare il pass diretto per la finale e dovrà superare lo scoglio della semifinale per potersi giocare fino in fondo la possibilità di salire sul podio in occasione dei Campionati Mondiali di Formula Kite 2026, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi di Viana do Castelo. Quest’oggi sono state completate le ultime quattro regate della flotta Gold, che hanno definito il tabellone e la griglia di partenza della Medal Series di domani.

La stella azzurra del Kite, campione del mondo in carica, ha fallito il tentativo di sorpasso in classifica sullo svizzero Gian Stragiotti restando quindi fuori dalle prime due posizioni che garantivano l’accesso automatico alla Finale. Il 21enne marchigiano non ha brillato nel day-5, ottenendo uno score di 9-9-12-4 e staccandosi in maniera definitiva dalla piazza d’onore del giovane avversario elvetico.

Volano dunque direttamente all’ultimo atto del Mondiale sia Stragiotti che il fenomeno singaporiano Max Maeder, capace di dominare in lungo e in largo fino a questo momento con all’attivo 17 vittorie e due secondi posti su 19 regate disputate. Strada più in salita per Pianosi, che sfiderà in semifinale il brasiliano Bruno Lobo, l’austriaco campione olimpico Valentin Bontus ed i primi due classificati del quarto di finale. Chiude 20° l’altro azzurro in gara nella flotta Gold, Flavio Marx.