Vela, Ugolini/Giubilei mettono la freccia! Ultime due regate decisive per l’oro ai Mondiali Nacra 17

L’Italia continua a sognare in grande grazie a Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che completano un lungo inseguimento e balzano al comando della generale in vista dell’ultima giornata dei Campionati Mondiali 2026 del catamarano misto Nacra 17. Quest’oggi nella baia di Quiberon si sono disputate le tre regate conclusive della flotta Gold, che hanno stabilito i dieci equipaggi ammessi alla Medal Series di domani.

Gli azzurri vice-campioni iridati in carica sono andati in progressione, mettendo a referto un 11° posto per poi cambiare passo archiviando una terza ed una prima posizione nelle ultime due prove odierne. Ugolini/Giubilei hanno così raggiunto e superato i padroni di casa francesi Tim Mourniac/Aloise Retornaz (autori di un parziale non esaltante di 14-4-8), costruendo anche un interessante margine di sicurezza in vista della doppia regata finale.

La coppia italiana ha chiuso l’Opening Series in vetta alla graduatoria assoluta dopo tredici regate con un vantaggio di 8 punti sull’equipaggio transalpino e 14 sui formidabili britannici John Gimson/Anna Burnet (3-9-2 oggi), mentre sono molto più distanti tutti gli altri a partire dagli argentini Mateo Majdalani/Eugenia Bosco, quarti a -28 dalla vetta.

Ugolini e Giubilei sono già certi di confermarsi sul podio mondiale, potendo contare su un gap superiore ai 20 punti nei confronti dei quarti in classifica quando restano da affrontare due regate (non scartabili, ma a punteggio singolo) con dieci barche al via, ma a questo punto sembra sempre più alla portata il grande obiettivo del primo oro ad un Campionato del Mondo. Day-5 positivo in chiave azzurra anche per Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak (12-5-4), che hanno recuperato tre posizioni diventando i primi degli esclusi dalla Medal Series in 11ma piazza assoluta.