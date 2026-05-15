Sinner-Medvedev interrotta per pioggia: il punteggio al momento della sospensione e l’imbarazzo dell’arbitro

AGGIORNAMENTO ORE 23.15. Sinner-Medvedev proseguirà sabato 16 maggio: secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00 sul Campo Centrale, dove il programma di giornata sarà aperto dalla semifinale di doppio con Bolelli/Vavassori. Si ripartirà da 6-2, 5-7, 4-2, 40-A in favore di Sinner.

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AGGIORNAMENTO ORE 22.55. La partita è ufficialmente cancellata per quanto riguarda la giornata odierna. L’incontro riprenderà nella giornata di sabato 16 maggio, ripartendo dal 6-2, 5-7, 4-2, 40-A in favore di Sinner.

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La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta nel corso del terzo set a causa della pioggia, che ha fatto capolino sul Foro Italico attorno alle ore 21.40 e che si è rapidamente intensificata. Al momento dello stop, il fuoriclasse altoatesino si trovava in vantaggio con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo era al servizio nel settimo game della frazione decisiva).

Dopo un primo set dominato e un secondo parziale in cui ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici (si è piegato sulle ginocchia e si è appoggiato sulla racchetta a più riprese), il numero 1 del mondo è riuscito a strappare il servizio all’avversario (3-1) e ha poi chiamato il fisioterapista, ha difeso il vantaggio e ha avuto anche una palla per operare il secondo break che sarebbe valso il 5-2. Poi la pioggia e la partita che è stata sospesa alle ore 21.46. Diluviava letteralmente, la pioggia cadeva in maniera copiosa, eppure Sinner ha dovuto lottare per guadagnare l’interruzione sacrosanta della partita.

Con le gocce, le linee di campo si inzuppavano e il rischio di scivolare era elevatissimo, ma la giudice di sedia non sembrava essere convinta e ha ribadito: “For me it’s ok“. Il numero 1 del mondo (è uno status che dovrebbe contare qualcosa…) è tornato subito a parlare con la francese Aurélie Tourte, facendo notare la pericolosità delle righe scivolose. Medvedev avrebbe voluto proseguire, ma per fortuna si è optato per l’interruzione. Tourte doveva prendere una semplicissima decisione (ormai una delle poche in capo ai giudici di sedia), eppure ha faticato terribilmente prima di pronunciarsi.

Gli appassionati più attenti la ricorderanno nella semifinale che Sinner perse a Montecarlo contro il greco Stefanos Tsitsipas proprio a causa di un errore della transalpina… Il gioco non riprenderà prima delle ore 23.00: se entro quell’ora sarà impossibile riprendere, il match verrà rinviato a domani mattina. L’interruzione potrebbe fare bene al fisico di Sinner: stanchezza, crampi, problemi muscolari, non è dato ancora sapere cosa abbia avuto di preciso. Ricordiamo il punteggio: Sinner vs Medvedev 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo al servizio).

PUNTEGGIO SINNER-MEDVEDEV SEMIFINALE ROMA

Sinner vs Medvedev 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo al servizio), al momento dell’interruzione per pioggia.