Vela: Germani-Bertuzzi perdono terreno dopo il primo giorno di Gold Fleet ai Mondiali

Inizio contratto per Jana Germani-Giorgia Bertuzzi in occasione del primo giorno di Gold Fleet valido per i Campionati Mondiali 2026 di vela, classe 49erFx, attualmente in scena sulle acque di Quiberon, in Francia. L’equipaggio azzurro nelle regate andate in scena quest’oggi è infatti uscito dalla top 10, a causa di alcune prove difficili.

Nello specifico il binomio tricolore ha Il diciannovesimo posto, per poi salire all’ottavo e riascendere al diciottesimo, occupando così la quindicesima piazza con 78.0 punti netti. Più positivo il percorso di Sofia Giunchiglia-Giulia Schio che, con 6-9-14, sono rientrate tra le migliori 20 ottenendo la diciottesima moneta con 80.0 punti.

Al vertice hanno tenuto botta le padrone di casa Manon Pure-Amèlie Riou, abili a siglare un 13-1-7 attestandosi in quota 43.0 tenendo a debita distanza le iberiche Paula Barcelò-Maria Cantero, seconde con 48.0. Leggermente più taccate le due belga Isaura Maenhaut-Anouk Geurts con 56.0.

Doppietta australiana al momento invece nel 49er, complice la prima posizione arpionata da Sebastien Menzies-George Lee Rush, attualmente leader con 33.0 punti netti precedendo i connazionali Harry Price-Max Paul, secondi con 37.0, contingente speculare a quello dei tedeschi Richard Schultheis-Fabian Rieger, terzi con 37.0. Diciannovesima piazza infine per Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni, i quali hanno messo a referto un 14-9-14 raggiungendo 72.0 punti