Vela, Ugolini/Giubilei tra i favoriti per il titolo mondiale nel Nacra 17. Assenti Tita/Banti

Saranno Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei a rappresentare l’equipaggio di punta della flotta azzurra in occasione degli imminenti Campionati Mondiali di Nacra 17, in programma nella baia di Quiberon da martedì 12 a domenica 17 maggio. Tutto pronto dunque per la rassegna iridata del catamarano misto foiling, dopo i primi due eventi del Sailing Grand Slam 2026 andati in scena nelle scorse settimane a Palma di Maiorca e Hyeres.

L’Italia si affida ai vice-campioni del mondo e d’Europa in carica per provare a tornare sul trono mondiale della specialità a due anni di distanza dall’ultima volta, quando furono Ruggero Tita e Caterina Banti ad imporsi nelle acque francesi di La Grande Motte completando la tripletta (dal 2022 al 2024) e conquistando il quarto oro della carriera ai Mondiali.

La fenomenale coppia tricolore, tornata recentemente a competere per la prima volta dai Giochi di Parigi sfiorando il podio alla Semaine Olympique Française, non prenderà parte alle regate di Quiberon (vedremo se gareggeranno ancora nel 2026 o se punteranno direttamente al 2027) a causa degli impegni di Tita con Luna Rossa in attesa di puntare con decisione nel prossimo biennio a Los Angeles 2028.

Riflettori puntati dunque in chiave azzurra su Ugolini/Giubilei, reduci dalla vittoria in extremis a Hyeres e sempre sul podio nelle ultime nove competizioni internazionali disputate. Una continuità impressionante, che ha generato tante medaglie senza però il grande acuto da vittoria tra Campionati Europei e Mondiali. Il prossimo step del binomio romano deve essere proprio questo, anche se per aggiudicarsi il titolo iridato in Francia dovrà fare i conti con diversi equipaggi di spessore tra cui i formidabili britannici campioni mondiali in carica Gimson/Burnet ed in seconda battuta gli argentini Majdalani/Bosco, gli svedesi Jarudd/Johnson ed i padroni di casa transalpini Mourniac/Retornaz.