‘La Fagianata’ di Magrini: “Non è stato bello vedere Ciccone tirare. Atteggiamento remissivo di Visma e Red Bull”

UNA TAPPA DAL SAPORE AGRODOLCE

E’ stata spettacolare, ma piena di problematiche. La fuga inizialmente è stata tenuta sotto controllo a 2 minuti, poi è mancato il finale, forse anche per il tempo inclemente. I due che sono andati via hanno preso un bel margine. Secondo me non puoi dare così tanto vantaggio, mi sembra un azzardo. Non ho capito bene la Visma che aveva Campenaerts davanti e non tirava, poi dopo non si sono mai mossi. Lo considero un grave errore sia della Red Bull sia della Visma. Poi va detto che di corridori in gruppo ne sono rimasti pochi.

E’ vero che Vingegaard si sente molto forte, ma io non avrei dato quel vantaggio lì ad Eulalio. Non mi è piaciuto l’atteggiamento remissivo, hanno lasciato Ciccone a difendere la maglia per onore, ma da solo cosa poteva fare? Ci può stare che, a causa dell’acqua, non volessero prendere dei rischi con le discese.

E’ stato un finale rocambolesco, neanche Hitchcock avrebbe potuto prevedere una cosa del genere. Per il pubblico è stato entusiasmante, però mi aspettavo ci fosse un po’ più di movimento tra gli uomini di classifica. Speravo ci fosse più bagarre. Scaroni è stato bravo, ma sinceramente mi aspettavo qualcosa in più da lui.

LA SORPRESA EULALIO IN MAGLIA ROSA

Eulalio, che non ha più Buitrago come capitano, può rappresentare un pericolo con questo vantaggio che ha. E’ un ragazzo giovane, non si può sapere. Sinora è sempre stato usato come gregario, non ha una storia alle spalle. Quindi chi lo sa che sul Blockhaus non rimanga là?

CICCONE DA SOLO A TIRARE IN MAGLIA ROSA

Non è stato bello vedere Ciccone tirare per tutti quei chilometri. Ha fatto tutto il possibile, poverino, era senza squadra. La corsa l’hanno tenuta in bilico loro (i Lidl, ndr) all’inizio, poi dopo erano subentrati in testa i Red Bull. La Lidl-Trek punta su Gee per la classifica, è apparso chiaro.

IL TANTO LAVORO DELLA RED BULL A COSA È SERVITO?

Non l’ho capito nemmeno io. Forse si sono accorti che perdevano pezzi e hanno tirato i remi in barca. Sulla Grande Montagna hanno fatto un’andatura regolare, tranquilla.

IL PROBLEMA DI BERNAL

Bernal ha avuto un’influenza subito dopo la Liegi, da qui il momento di difficoltà accusato ieri. Recuperare la miglior condizione in corsa è difficile.

COME HANNO GESTITO IL FREDDO PELLIZZARI E VINGEGAARD?

Pellizzari col freddo e con l’acqua va bene, Vingegaard lo stesso. Ci sono delle mantelline che si fanno fatica a rimettere: Gee ha dovuto fermarsi, ha messo anche il cappello di lana sotto il casco.

DOMANI TORNANO IN SCENA I VELOCISTI

Per scaramanzia dico che vince Groenewegen, ma spero in Milan. Anche se c’è il porfido nel finale, credo che questa volta Jonathan non fallisca l’obiettivo. Se dovesse vincere Magnier, la ciclamino diventerebbe un problema.