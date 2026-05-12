Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Vela

Vela, Germani/Bertuzzi e Giunchiglia/Schio inseguono dopo il primo giorno di regate ai Mondiali 49erFX

Pubblicato

7 minuti fa

il

Per approfondire:
Germani-Caruso
Jana Germani / Martina Orsini FIV

Comincia senza guizzi l’avventura di Jana Germani-Giorgia Bertuzzi e di Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, da oggi impegnate sulle acque di Quiberon, Francia, per i Campionati Mondiali di vela, classe 49erFx. I due equipaggi hanno infatti concluso la prima giornata fuori dalla top 15, gareggiando in due flotte diverse. 

Precisamente, Germani-Betuzzi si sono accomodate al sedicesimo posto con 18-9-3, raccogliendo al momento 30 punti netti, uno in meno delle compagne di squadra, diciassettesime con 31.0 dopo un pilottò di 11-11-9. Al vertice invece al momento spiccano le iberiche Patricia Suarèz-Melania Henke, le quali si sono attestate in prima posizione con 9.0 dopo una serie da 6-2-1. Non lontane le padrone di casa Manon Peyre-Amèlie Riou, seconde con 11.0 (3-3-5) davanti alle tedesche Anna Barth-ma Kohlhoff, terze con 13.0 (3-9-1). 

In campo maschile a comando le operazioni ci sono invece gli austriaci Kenau Prette-Jacob Flachberger, avanti con 2.0 punti netti (1-1) precedendo i due team francesi Ewran Fischer-Clement Pequin e Hugo Revil-Karl Devaux, secondo e terzi con 5.0. Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni sono invece i migliori italiani con 17.0, mentre Jan Pernarcic-Bruno Festo sono ventitreesimi a quota 18.0.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Domani, mercoledì 13 maggio, il programma proseguirà con le altre regate previste per questa prima fase di rassegna iridata.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità