Vela, Germani/Bertuzzi e Giunchiglia/Schio inseguono dopo il primo giorno di regate ai Mondiali 49erFX

Comincia senza guizzi l’avventura di Jana Germani-Giorgia Bertuzzi e di Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, da oggi impegnate sulle acque di Quiberon, Francia, per i Campionati Mondiali di vela, classe 49erFx. I due equipaggi hanno infatti concluso la prima giornata fuori dalla top 15, gareggiando in due flotte diverse.

Precisamente, Germani-Betuzzi si sono accomodate al sedicesimo posto con 18-9-3, raccogliendo al momento 30 punti netti, uno in meno delle compagne di squadra, diciassettesime con 31.0 dopo un pilottò di 11-11-9. Al vertice invece al momento spiccano le iberiche Patricia Suarèz-Melania Henke, le quali si sono attestate in prima posizione con 9.0 dopo una serie da 6-2-1. Non lontane le padrone di casa Manon Peyre-Amèlie Riou, seconde con 11.0 (3-3-5) davanti alle tedesche Anna Barth-ma Kohlhoff, terze con 13.0 (3-9-1).

In campo maschile a comando le operazioni ci sono invece gli austriaci Kenau Prette-Jacob Flachberger, avanti con 2.0 punti netti (1-1) precedendo i due team francesi Ewran Fischer-Clement Pequin e Hugo Revil-Karl Devaux, secondo e terzi con 5.0. Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni sono invece i migliori italiani con 17.0, mentre Jan Pernarcic-Bruno Festo sono ventitreesimi a quota 18.0.

Domani, mercoledì 13 maggio, il programma proseguirà con le altre regate previste per questa prima fase di rassegna iridata.