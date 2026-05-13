America’s Cup, si aggiunge un team australiano! La nuova sfida arriva dal Royal Prince Edward Yacht Club

In attesa dell’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nella giornata di domani, sono emersi nuovi dettagli a conferma della partecipazione di un settimo team in occasione della prossima America’s Cup, in programma per la prima volta nella storia in Italia. Ci sarà dunque anche l’Australia tra gli sfidanti di Emirates Team New Zealand a Napoli nel 2027 oltre a Luna Rossa, GB1, Alinghi, American Racing e La RochePosay Racing Team.

Il Royal Prince Edward Yacht Club, tramite una comunicazione ai suoi soci, ha annunciato infatti di aver formalmente presentato la sfida al Defender per la 38ma edizione della Coppa America di vela. Il circolo ha sede lungo la costa sud della baia di Sydney e la campagna sarà supportata dalla famiglia Winning, considerata una vera icona nel mondo della vela e degli affari in Australia.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla composizione della squadra (né su quali saranno le imbarcazioni da utilizzare, oltre alle tempistiche di questo progetto), ma in base ad alcune indiscrezioni dovrebbe essere Tom Slingsby lo skipper designato con Glenn Ashby da co-timoniere. Il nome della compagine sarà probabilmente “Team Australia”.